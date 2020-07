Členovia britskej vlády rokovali po dlhých mesiacoch osobne: Ľudí tým chcú posmeliť k návratu do práce

Ministri vlády britského premiéra Borisa Johnsona v utorok po prvý raz po niekoľkých mesiacoch osobne prišli na zasadnutie kabinetu.

Tento krok má aj ostatných povzbudiť v tom, aby sa vrátili do práce a pomohli tak v reštarte ekonomiky zasiahnutej koronavírusovou krízou, napísala agentúra Reuters. Ministri, ktorí sa zišli vo veľkej miestnosti v priestoroch ministerstva zahraničných vecí a nie ako zvyčajne v sídle premiéra na Downing Street, mali k dispozícii dezinfekciu na ruky, ako aj fľaše s vodou a museli dodržiavať rozstupy.

Pravidelné osobné stretnutia členov vlády boli prerušené 17. marca pre pandémiu ochorenia COVID-19 a odvtedy sa konali len prostredníctvom videkonferencií. Koronavírusom SARS-CoV-2 sa nakazili aj samotný Johnson a minister zdravotníctva Matt Hancock, ako aj iní vrcholní štátni predstavitelia.

V posledných týždňoch však Johnson vyzýval Britov, aby sa v záujme reštartu ekonomiky vrátili do práce, ktorá podľa neho utrpela, keď milióny ľudí zostali niekoľko mesiacov doma. Johnson presadzoval uvoľnenie karanténnych opatrení a s platnosťou od augusta zrušil odporúčanie vyhýbať sa verejnej doprave, čo bol jeden z hlavných dôvodov, ktoré bránili v návrate do práce. Zamestnancom zároveň odkázal, aby - ak je to možné - využívali alternatívne spôsoby dopravy.