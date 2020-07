Producent Michael Shamberg napadol udeľovanie filmových cien: Veľká kritika Oscarov

Producent napísal otvorený list Akadémii filmových umení a vied, ktorá každoročne organizuje Oskary.

Podľa jeho slov ceremónia stráca svoju popularitu a dôležitosť preto, že ich členovia zanedbávajú sociálne siete, ktoré sú v dnešnej dobe kľúčovým spôsobom ako komunikovať s divákmi.

Výkonného producenta Michaela Shamberga poznáme najmä vdaka filmu Nákaza (2011), ktorý sa stal opätovne populárny kvôli nápaditej zhode so súčasnou korona situáciou. Shamberg sa už dlhšie snaží upriamiť pozornosť na filmové Oskary a ich klesajúcu sledovanosť. V apríli poslal otvorený list Akadémii, v ktorom upozorňuje na to, že každoročná sledovanosť veľkolepej filmovej ceremónie klesá, u ľudí vo veku 18-49 to bolo tento rok až o 30 %, píše Deadline. Okrem samotného televízneho vysielania je podľa jeho slov dôležité naštarovať filmový priemysel, ktorý je nielen v Kalifornii ekonomicky nevyhnutný až pre 120 000 ľudí.

V otvorenom liste píše:

"Akadémia od vypuknutia pandémie nevydala žiadne úsilie riešiť kritické problémy v priemysle:

1. Ako má produkcia prebiehať bezpečne, ked bude vírus Covid-19 viac zvládnuteľný?

2. Aké typy post-pandemických filmov budú ľudia chcieť?

3. Ako môžeme ľudí naviesť k tomu, aby znovu začali chodiť do kín?"

Jeho daľšie pripomienky boli veľmi kritické. "Akadémia je ako inštitúcia v 21. storočí jedno obrovské zlyhanie. Nemá systém, v ktorom by zapájala členov do vzájomného dialógu. Bez pokrokovej stratégie týkajúcej sa sociálnych sietí, sa stala Akadémia a ich ocenenia irelevantné pre mladších divákov, ktorí si streamujú filmy a sú zvyknutí na online prepojenia vďaka Facebooku a ich obľúbeným účtom na Instagrame, Twitteri, YouTubu a TikToku."

Reakciu filmovej Akadémie zverejnil magazín Deadline. "Ako sme už pánovi Shambergovi povedali, Akadémia sa už dlho sústredí na rast dosahu našich sociálnych sietí, čo dokazujú aj naše rastúce počty členov a fanúšikov, s ktorými sme v interakcii každý deň, najmä teraz, počas súčasnej situácie. Vôbec nerozumieme, prečo sa pán Shamberg rozhodol začať túto konverzáciu práve počas bezprecedentnej globálnej krízy."