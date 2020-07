Súťaž o auto

Značka Liptov si pripravila na toto leto jedinečnú súťaž. Stačí zakúpiť akékoľvek dva produkty tejto značky a môžete vyhrať luxusný Van.

Dobrodružstvo, hotel s tisíc hviezdičkami s najväčším bazénom a s veľkou terasou môže byť realitou. Región Liptov ukrýva v sebe všetky podoby krásy, ktoré uspokoja každého dovolenkára. Stačí ich len objaviť s Liptovanom.

Dovolenka na Slovensku

Hotel na kolesách, akým môže byť pohodlný Van sa stáva čoraz populárnejší, poskytne vám komfort kdekoľvek zaparkujete. Z našich polí a lúk sa stane tá najväčšia terasa, akú ste kedy videli. Naše vodné nádrže a jazerá sa zmenia na ten najväčší bazén pre najnáročnejších plavcov. Nočná obloha umožní, aby ste videli viac ako len 5 hviezdičiek a poslúži pri čerpaní energie na ďalšie obdobie. Navyše, mobilný hotel vám umožní vybrať si výhľad z vášho dočasného hotela na najkrajšie miesta na Slovensku.

Cestuj v Liptovane

V Liptovane nájdete všetko, čo by ste na potulkách so svojou rodinou, mohli potrebovať. Štyri postele, plne vybavená kuchynka, chladnička, držiaky na nápoje, zastrešenie terasy... Stačí sa zapojiť do súťaže so značkou Liptov a troch výhercov čaká 10-dňová dovolenka podľa vlastnej trasy.

Horské mlieko z Liptova

Vedeli ste, že značka Liptov vyrába svoje produkty len zo slovenského mlieka, a to len od ovečiek a kráv, ktoré sa pasú v horskej oblasti? Vďaka kvalitnému mlieku sú produkty Liptov bohaté na vitamín A a na omega-3 mastné kyseliny. Sú bez konzervačných látok, bez umelých farbív či iných umelých prísad. Všetky syry Liptov sú vhodné pre celiatikov a neúdené syry aj pre tehotné budúce mamičky. Ochutnajte a spoznáte jedinečnosť slovenských horských lúk.

TOP NAJ zaujímavostí Liptova

1. Najvyššie položený hrad na Slovensku. Liptovský hrad je malebná zrúcanina postavená v 13. storočí, ktorá poskytuje výhľad na celý Liptov.

2. Jedna z prvých známych jaskýň na svete. Demänovská ľadová jaskyňa je druhá najväčšia svojho druhu na Slovensku. V tejto jaskyni sa kedysi skladovala Liptovská bryndza.

3. Najzachovalejšia pamiatková rezervácia ľudovej architektúry na Slovensku - Vlkolínec.

4. Najväčšia priehrada na Slovensku. Liptovská Mara, známa aj pod menom Liptovské more.

5. Jedna z najväčších drevených stavieb v strednej Európe. Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži.

