Rask i Krejčí už trénovali s Bostonom, Sweeney nemá obavy o Pastrňáka

Hokejisti tímu NHL Bostonu Bruins nastúpili na pondelkový tréning už aj so štvoricou Tuukka Rask, Torey Krug, Charlie Coyle and David Krejčí.

Klub, v ktorom pôsobia aj slovenskí reprezentanti Zdeno Chára a Jaroslav Halák, však naďalej nemal k dispozícii Chrisa Wagnera, Charlieho McAvoya a dvojicu českých útočníkov Davida Pastrňáka a Ondřeja Kašeho.

Tímy NHL majú podľa protokolu "Návrat ku hre" zakázané informovať o zdravotnom stave svojich hráčov. Citeľná je najmä absencia Pastrňáka, ktorý sa musel izolovať po kontakte s osobou nakazenou koronavírusom. Český útočník mal v čase prerušenia ligy na svojom konte 48 gólov a zhodne s Alexandrom Ovečkinom z Washingtonu viedol tabuľku strelcov.

"Hovoril som s ním, zdá sa byť v dobrom rozpoložení. Stále je to on, robí si svoje veci, vôbec sa o neho nebojím. Samozrejme, nie je to ideálna situácia. Chcel by byť tu s nami rovnako, ako by sme ho my tu chceli mať," vyhlásil generálny manažér Bostonu Don Sweeney.

Boston vstúpi do reštartovanej sezóny NHL z najvyššej priečky. Prvý duel ho čaká v skupine o nasadzovanie 2. augusta proti Philadelphii. Správu priniesol server nhl.com.