Rady, s ktorými ušetríte: V cudzine je lepšie platiť kartou, jednu vec nerobte v žiadnom prípade

Počas pobytu v cudzine je lepšie a lacnejšie platiť kartou všade, kde je to možné, ako zakaždým vyberať z bankomatov hotovosť v miestnej mene.

Je to jedna z rád spoločnosti HomeCredit Slovakia. V zahraničí sa totiž dá podľa spoločnosti len ťažko vyhnúť poplatku za každú takúto transakciu. "Ak vlastníte platobné karty Mastercard aj Visa, môže sa vám hodiť, ak budete mať k dispozícii na dovolenke obidve," dodala hovorkyňa spoločnosti pre Slovenskú a Českú republiku Linda Bilal. V Európe sa podľa jej slov dá pochodiť s oboma týmito kartami, avšak napríklad v Amerike viac akceptujú Visu a embosované karty.

Spoločnosť odporúča tiež overiť si platnosť kariet a ich denné limity ešte predtým, ako sa dovolenkári začnú baliť. "Ak sa pri platbe nechcete dostať do trápnej či nepríjemnej situácie, taktiež si vopred overte maximálny denný limit jednotlivých kariet, aby ste sa ,nepopálili' predovšetkým pri vyššej platbe napríklad za ubytovanie či za prenájom auta na dlhší čas," dodala spoločnosť.

Podľa Bilal treba myslieť aj na to, že sa na niektorých miestach bez miestnej meny zaobísť nedá. Okrem eur teda odporúča nosiť so sebou aj lokálne peniaze. Ak turisti potrebujú miestnu menu vybrať z bankomatu, v žiadnom prípade spoločnosť neodporúča vyberať ju kreditnou kartou, ale vždy debetnou. "Zvyčajne totiž za výber hotovosti zaplatíte vysoký poplatok, a navyše sa na hotovostné transakcie pri väčšine kreditných kariet nevzťahuje bezúročné obdobie. V prípade, že chcete ušetriť na poplatkoch za výber, preferujte bankomaty vašej banky, respektíve skupiny, do ktorej patrí," pripomenula Bilal.

Kreditné karty však podľa spoločnosti môžu poslúžiť v ťažkých chvíľach. "Napríklad pri rezervácii ubytovania alebo v požičovni áut si ju od vás môžu vyžiadať a bez nej jednoducho nepochodíte," dodala spoločnosť. Kreditné karty majú aj ďalšie benefity, ako asistenčné služby, ktoré môžu pomôcť v kritických životných situáciách, napríklad pri autonehode či náhlej hospitalizácii.