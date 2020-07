Slovenská misska Gregušová a hviezda telenoviel Cimarro: Zmarená svadba!

Plány sa rozsypali ako domček z karát! Misska Bronislava Gregušová (28) našla šťastie po boku kubánskej hviezdy Maria Cimarra (49).

Toho celé Slovensko pozná z veľmi úspešnej telenovely Skrytá vášeň, kde stvárnil Juana Reyesa. Zaľúbenci sa stihli minulý rok zasnúbiť a svadba mala byť už tento rok. Pre pandémiu koronavírusu to však hrdličky musia odložiť.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Cimarro navštívil Bratislavu v lete 2018 na Dňoch otvorených dverí Markízy. Hneď nato začal pridávať záhadné vídeá na sociálnej sieti, kde vyznával lásku neznámej Slovenke. Nakoniec vyplávalo na povrch, že ide o finalistku Miss Slovensko 2015 Bronislavu Gregušovú. Zaľúbenci nakoniec svoj vzťah potvrdili oficálne až minulý rok v lete. Všetkých fanúšikov dvojice prekvapilo minulý november krásne romantické video, na ktorom Cimarro pokľakol pred svojou drahou. Tá, samozrejme, súhlasila a nič nestálo v ceste ich svadbe.

Aspoň to si všetci mysleli. Celosvetová pandémia koronavírusu však zasiahla aj prominentný pár. Broňa to len nedávno priznala na svojom profile. Misska totiž pravidelne odpovedá ľuďom na otázky na instagrame. Medzi otázkami bola aj prosba od neznámej obdivovateľky. „Príďte niekedy na Oravu aj s manželom, prosím. Môj sen.“ A na to jej Broňa odpísala: „Bohužiaľ, pre pandémiu sme ešte stále snúbenci, ale možno raz, keď to bude možné, prídeme. (Snáď už ako manželia.) Pozdravujeme na Oravu,“ reagovala sexica. Je teda isté, že hrdličkám zmarila pandémia veľké plány a svadbu museli odložiť.

Plánujú dieťa

Dvojica to spolu myslí skutočne vážne. Kto si myslel, že to bude románik ako z telenovely Skrytá vášeň, ten sa rozhodne mýlil. Broňa totiž nedávno priznala, že s Mariom plánujú v budúcnosti aj bábätko. Nový Čas kontaktoval krásku, či už majú nový termín svadby, no do uzávierky sa nevyjadrila.