Talentovaný Jakub (15) šliape na päty úspešným vedcom: Jeho sonda doletela až do Iránu

Od Staviteľa Boba až k prevratným výkonom! Jakub Nagy (15) nechodí ako tínedžer po diskotékach, ani neponocuje s kamarátmi, ale robí užasné veci.

Odmalička ho zaujímali stavebné stroje a elektronika. Keď mal deväť rokov, našiel starú elektronickú hru, ktorú rozobral, zistil, ako funguje a urobil si svoju vlastnú. Dnes, ako sám tvrdí, je inžinier, hardvérový dizajnér, web developer, programátor a študent. Veľký úspech sa mu podaril aj pred pár mesiacmi, keď jeho sonda v unikátnom pikobalóne doletela z Bratislavy až do Iránu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jakub (15) aktuálne študuje v Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu. „Predtým som už však študoval v dvoch iných školách,“ vraví s tým, že taktiež je školený v študentskom trénerskom centre a biznis inkubátore dvoch technologických gigantov na prácu v tíme. Vynálezy ho začali fascinovať už v deviatich rokoch, dnes je súčasťou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA). „Vždy ma zaujímali stavebné stroje a páčil sa mi Staviteľ Bob. Poznám veľa ľudí v mojom veku zo SOSA, ktorí chcú byť kozmonauti, ale objektívne je to niečo, čo by som nechcel robiť,“ priznáva Jakub.

Ultraľahký balón

Nadanému chlapcovi sa podarila v mladom veku prevratná vec – skonštruovať tzv. pikobalón. Naoko obyčajný polonafúkaný strieborný balón má za úlohu letieť čo najďalej atmosférou. „Najdôležitejšia je ultraľahká sonda, ktorú nesie,“ vysvetľuje sympatický študent s tým, že musí byť naozaj ľahučká. „Aby balón letel, môže vážiť maximálne 20 gramov, pričom bežné mikromoduly, senzory a batérie sú samy osebe ťažké. Musím teda pracovať s naozaj malými komponentami pod 1 milimeter a hmotnosťou pod 1 gram,“ opisuje neľahký proces študent.

A čo všetko malinká sonda obsahuje? „Sú v nej komunikácia, procesor, GPS senzory aj napájanie. Dokáže fungovať v -40°C až dva roky na jedno nabitie. Je to neuveriteľne náročný konštrukčný proces. A to som začínal bez návodu sám. Toto robí možno desať ľudí na planéte,“ teší sa mladý talent. Jakubov balón takto zaletel až do Iránu, pričom za 136 hodín prekonal neuveriteľných 5 000 kilometrov!

Na čom pracuje

Mladý vedec má veľké množstvo plánov. „Mám mnoho partnerov, zamestnávateľov a ešte oveľa viac projektov. Ten najzaujímavejší je, že pracujem na komplexnom testovacom systéme s názvom TestBOX. Ide o malé, veľmi lacné zariadenie, podobné smartfónu. Má dotykovú obrazovku, wi-fi pripojenie a vlastné napájanie. Systém má zjednodušiť celý proces vytvárania a vykonávania testov v školách a má zabezpečiť instantné vyhodnocovanie a zapisovanie známok,“ pochváli sa študent, ktorý okrem toho pracuje v SOSA na vesmírnych projektoch. Jakub by bol rád, ak by sa našli aj noví členovia či študenti do veľkého medzinárodneho výskumného tímu študentov, kde sú potenciálni partneri, ako sú NASA, Google alebo National Geographic.

Čo je to pikobalón Otvoriť galériu Pikobalón Zdroj: ajn

Ako pikobalón sa označuje malá elektronická sonda, zavesená na fóliovom balóne. Pokiaľ je ľahká, pomocou prijímačov na voľných alebo rádioamatérskych frekvenciách je možné jej let atmosférou sledovať nasledujúce desiatky hodín či dní.