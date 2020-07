Hrozivá havária autobusu s 27 deťmi pod Donovalmi: Vodič prehovoril o príčine nehody!

Vďaka duchaprítomnosti zabránil strašnej tragédii. V pondelok dopoludnia havaroval pod Donovalmi pri Korytnici (okr. Ružomberok) autobus.

Viezlo sa v ňom 27 detí z Detvy spolu s 3 dospelými a smerovali do detského tábora v Ružomberku. Do cieľa to už mali iba zopár kilometrov, keď im podľa vodiča autobusu vošiel takmer do ich pruhu kamión v protismere. Šofér sa mu vyhýbal až na krajnicu, tam sa však autobus zošmykol a zostal ležať na boku v jarku. Viaceré deti utrpeli zranenia. Akoby zázrakom si nehoda nevyžiadala žiadne obete.

Viacerí dospelí aj rodičia museli po nehode ratovať vystrašené deti, ktoré sú z Detvy. Viezli sa do tábora. „My sme schádzali z Donovál a videli sme stáť autá. Išli sme pomaly ďalej a zbadali sme v priekope autobus s detvianskou značkou. Vedeli sme, že sú to naše deti,“ hovorí pedagogička Daniela Gajdošechová. V tú chvíľu tam už boli záchranári, hasiči, policajti a aj rodičia, ktorí pomáhali vyťahovať vystresované ratolesti.

„Deti boli vyplašené, tie maličké plakali. My sme bežali za deťmi, pomáhali sme im a kontrolovali, ako sú zranené. Počítali sme ich, či niektoré nezostalo pod autobusom. Deti boli doudierané. Dve brali záchranári, lebo tam boli väčšie zranenia. Jedno z nich sa už do tábora nevráti, lebo malo dorezanú ruku a rodičia si ho berú domov,“ opisuje hrozivé chvíle pedagogička.

Prehovoril šofér autobusu

Po drobizg musel prísť náhradný autobus, ktorý ich odviezol do určeného cieľa. Napriek počiatočnému šoku väčšina z nich túžila pokračovať v ceste. „Pýtali sme sa detí, či chcú ísť domov, alebo do tábora. Iba jeden malý chlapček chcel ísť domov, bol vystrašený, tak si po neho prišli rodičia. Ostatné chceli ísť do tábora. Budeme tam do soboty,“ dodala Gajdošechová. Vodičovi autobusu alkohol v krvi nenamerali a podľa jeho slov sa v kritickej chvíli vyhýbal protiidúcemu kamiónu.

„Nešiel som rýchlo. Ako som išiel ku krajnici, začalo ma ťahať dole. Preto som hľadal bezpečné miesto. Myslel som, že autobus pomaly zíde, ale prevrátil sa na bok,“ opísal desivé okamihy šofér autobusu. Na miesto nehody prišiel aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorý mal práve tento tábor otvoriť. Preto jeho prvé kroky viedli k havarovanému autobusu a neskôr za deťmi do tábora. „Budeme sa snažiť deti podporiť a dať im radosť, ktorú by mali cez leto dostávať,“ vyhlásil minister.

Ako malo dôjsť k havárii

1. Vodič autobusu sa vyhýbal kamiónu, ktorý vošiel takmer do ich pruhu v protismere.

2. Zišiel ku krajnici, kde ho to začalo ťahať dole.

3. Autobus sa zosunul z cesty a prevrátil sa na bok.