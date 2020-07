Rýchla náplasť pre Messiho: Po zrušenej Zlatej Lopte korunovácia v La Lige

FC Barcelona titul v La Lige tentoraz nezískal, ale jeho najlepší hráč áno. Fenomenálny Argentínčan strelil v sezóne 2019/2020 dovedna 25 gólov a po siedmy raz si vybojoval korunu kráľa strelcov v jednej z najprestížnejších európskych klubových súťaží.

Pred ním sa to sedemkrát ešte nikomu nepodarilo, o jeden víťazný zápis menej má na konte legendárny Španiel Telmo Zarra. Messiho najväčší súper Karim Benzema z Realu Madrid zastavil svoje úsilie na 21 góloch.

Argentínsky klenot FCB zakončil sezónu štýlovo - dvoma gólmi pri triumfe na trávniku Deportiva Alavés 5:0. Jeho konečný nástrel 25 gólov je o to výnimočnejší, že k ním pridal aj 21 asistencií. Navyše potreboval na to len 33 zápasov, keďže bol počas sezóny aj zranený.Messi priemerne potreboval na jeden gól 115 minút, u Benzemu to bolo 150 minút. "Individuálne ocenenia sú iba druhoradé. Želal by som si, aby som popri tom získal s naším mužstvom aj ligový titul. To sa počíta," zhodnotil Lionel Messi.To však Messiho netrápi. Momentálne je pre neho dôležité, aby po nevydarenom boji o titul s Realom jeho tím o tri týždne ukázal lepšiu fazónu v Lige majstrov. Slávny katalánsky klub potrebuje rýchly reštart, lebo už 8. augusta bude v domácej odvete osemfinále LM proti SSC Neapol (prvý zápas 1:1) bojovať o postup do štvrťfinále.

"Musíme sa odraziť od posledného vydareného zápasu s Alavésom. Ukázali sme zlepšený prístup aj odhodlanie. Bol to dôležitý krok dopredu k tomu, čo by sme chceli hrať," skonštatoval Messi, ktorý nedávno prezentoval tvrdú kritiku svojho klubu za nevyrovnané výkony po reštarte sezóny.