Príbuzní M. R. Štefánika na oslavách 140. výročia jeho narodenia: Pre slávne meno sme často trpeli

Uplynulo už 140 rokov. V roku 1880 sa narodil jeden z najtalentovanejších Slovákov.

Milan Rastislav Štefánik bol nadaný politik, vedec a letec. Pri tomto okrúhlom výročí mu na bratislavskom letisku vzdali hold leteckí veteráni aj jeho praneter Tamara Dudášová (74) a jej vnuk Rastislav Čech (32). Okrem pokládky vencov a zasalutovania pri soche tejto význačnej osobnosti ho uctili aj preletom 13 lietadiel, ktoré tiahli vlajku s jeho menom.

Pripomenúť si výročie významného diplomata, politika, vojenského letca, generála či astronóma si prišli aj jeho poslední žijúci potomkovia, praneter Tamara Dudášová, rodená Štefániková, so svojím vnukom Rastislavom Čechom. „Po 30 rokoch som konečne spokojná,“ povedala na úvod ceremónie Tamara, krátko pred tým, ako prítomní obrátili oči k oblohe. To sa nad runway rútili posádky Slovenskej leteckej federácie (SLF), ktoré odštartovali z Kvetoslavova ľahkými lietadlami Tomark SD4 Viper, Skyper, SportCruiser a Bristell, aby nad dráhou letiska preleteli s vlajkou so Štefánikovým menom.

V kabíne jedného zo strojov sedel aj štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť. „Osobnosť generála Štefánika si vážim. Za svoj pomerne krátky život stihol veľa vecí. Bol zakladateľom moderného Československého štátu a je príkladom spolupráce v Európe ešte predtým, ako vznikla Európska únia,“ povedal Kmeť po pristátí.

K menu sa hrdo hlásia

Cieľ, ktorý si Štefánikova praneter Tamara s vnukom dala, je, aby slávne meno ich predka Slováci nezabudli. „Boli strašné roky plné úskalí, keď môj dedko alebo otec nemohli pracovať, pretože sa ich báli zamestnať s týmto menom,“ opísala Tamara, no Štefánikovci nikdy nesklonili hlavu. „Vždy sme sa k jeho menu hrdo hlásili. Bol to veľký človek, ktorý urobil veľa pre národ,“ s pýchou v hlase dodala Tamara, ktorá zaspomínala aj na život v socializme.

Neľahké časy si mohli uľahčiť vstupom do strany, no rezolútne to odmietli. „Štefánikovci by v žiadnej strane neboli,“ vyhlásila, čo rázne potvrdil aj jej vnuk. „To nikdy! Zdedil som po ňom horlivosť, zanietenosť a pracovitosť, možno aj pilotovať malé lietadielko raz v budúcnosti skúsim, ale politika, to nikdy,“ odhalil Rastislav s tým, že s babičkou Tamarou chcú, aby na slávneho letca nezabudli ani ďalšie generácie.

Salutovanie v uniformách

Na záver osláv narodenia M. R. Štefánika sa všetci pobrali do letiskovej haly, kde zaujíma čestné miesto busta generála. Vence k nej položili aj vyštafírovaní členovia Slovenského leteckého zväzu (SLZ) a letci vo výslužbe, ktorí v uniformách a s vážnou tvárou generálovi zasalutovali.

Národný hrdina Milan Rastislav Štefánik

* 21. júla 1880, Košariská

† 4. mája 1919, Ivanka pri Dunaji

- Spolu s Vojtěchom Preissigom vytvorili prvý návrh československej vlajky, ktorý bol prvýkrát publikovaný v roku 1915 na známkach U. S. Post a taktiež na pohľadniciach a plagátoch vyzývajúcich krajanov k naverbovaniu do Československej armády

- Koncom roku 1915 vstúpil do československého zahraničného odboja

- V roku 1917 organizoval légie a ich výcvik v Amerike. Jeho organizačné úsilie viedlo k vytvoreniu disciplinovaných a akcieschopných jednotiek, ktoré sa stali pádnym argumentom v diplomacii pri rokovaní o vzniku nového štátu

- Vylepšil spektroheliograf – prístroj určený na pozorovanie slnka

- Stojí za elektrickým prístrojom na sčítavanie hlasov aj rotačnou pohľadnicou

- Vylepšil dilatačný teplomer, dilatačný regulátor, dilatačné dynamo