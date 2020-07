Tvrdý pád Matoviča, Kollára aj Fica: Na predvolebnom prieskume sa odrazili nové kauzy

Poriadne sa premiešali karty. Aktuálny prieskum agentúry AKO takmer päť mesiacov po voľbách ukazuje, ako sa menia nálady voličov.

Súčasná koalícia by nedokázala zložiť väčšinu v parlamente a chýbali by jej dvaja poslanci. Zmeny má na svedomí vznik novej strany Hlas Petra Pellegriniho, ktorá dostala viac ako 16 % hlasov.

Problémom tiež je, že súčasnej koalícii OĽaNO - Sme rodina - SaS a Za ľudí by chýbala štvrtá menovaná strana, ktorá by neprekročila potrebných päť percent na vstup do NR SR. Premiér Igor Matovič by si udržal väčšinu, len ak by zobral do partie Progresívne Slovensko. Zber dát prebiehal po tom, čo Pellegrini ohlásil odchod zo Smeru a založenie vlastného politického subjektu. Šéf agentúry AKO Václav Hřích vysvetľuje, že v prieskume uvádzali len novú značku strany bez mena bývalého premiéra.

„Napriek tomu respondenti vedeli identifikovať, o akú stranu ide. Politici okolo Pellegriniho si zvolili veľmi podobný názov so stranou Smer – sociálna demokracia. Ako keby názov Hlas – sociálna demokracia dokázal osloviť voličov, ktorí boli v minulosti stotožnení so Smerom,“ priblížil sociológ. Pripomenul, že Smer-SD mal v najlepšom období vo voľbách podporu vyše 44 percent voličov. „Treba rátať s tým, že takmer každý druhý volič, ktorý v minulosti volil značku Smer – sociálna demokracia, má teraz na výber aj Hlas – sociálna demokracia a aj časť predstaviteľov tejto strany je identická so Smerom,“ uzavrel Hřích.

Zároveň prieskum odráža aj posledné kauzy odpísaných diplomoviek politických predstaviteľov. Na to mohol doplatiť najmä Boris Kollár, okolo ktorého sa škandál rozpútal najskôr. Hřích pripomína, že vláda má za sebou aj prvých sto dní fungovania, a tak niektorí voliči môžu byť sklamaní, čo sa prejavuje na číslach Matovičovho OĽaNO. „To sa stabilizovalo na číslach jemne pod výsledkom volieb. Uvidíme, ako sa na nich prejaví vystupovanie premiéra v najbližších dňoch aj v súvislosti s jeho diplomovkou,“ uzavrel.

Koľko by získali mandátov v parlamente

OĽaNO - 44

Hlas-SD - 31

Smer-SD - 20

SaS - 18

ĽSNS - 15

Sme rodina - 12

PS - 10

Otvoriť galériu Volebné preferencie politických strán Zdroj: anc