Andruskó namočil do kauzy nových ľudí: Stopy po vražde Kuciaka a Kušnírovej mal zametať Bödör!

Prehovoril o nových skutočnostiach! Podnikateľ Zoltán Andruskó (42), ktorý je odsúdený za sprostredkovanie vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice na 15 rokov basy, sa v pondelok opäť postavil pred súd, tentoraz ako svedok.

Podľa jeho výpovede sa stopy po vražde snažil zamiesť aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Ten je aktuálne vo väzbe pre obvinenia v kauze Dobytkár. Bödör mal podľa Andruskóa nájsť bieleho koňa, ktorý by za milión eur zobral zodpovednosť za popravu mladého páru na seba.

Dvadsiateho dňa pojednávania v kauze Kuciak sa zúčastnili všetci traja obžalovaní - Marián Kočner, Alena Zsuzsová aj Tomáš Szabó. Naplánovaná bola výpoveď ich komplica Zoltána Andruskóa, ktorý je už v prípade odsúdený na 15 rokov väzenia. Prvýkrát prišiel na pojednávanie bez kukly. Obžalovaní ho chceli konfrontovať s nezrovnalosťami, Andruskó však na úvod avizoval, že chce najprv povedať niečo, o čom doteraz zo strachu mlčal.

„Doteraz som to nepovedal, lebo ide o osoby, ktorých som sa bál a potom neboli dodržané dohody. Zmenilo sa moje procesné postavenie zo svedka na obvineného. Pred naším zadržaním, dva týždne, desať dní, bol za mnou Dušan Kracina, že na pokyn pána Bödöra hľadal bieleho koňa z Maďarska, ktorý by vraždu bral na seba,“ povedal Andruskó.

Urobiť tak mal za finančnú odmenu milión eur. Dodal, že advokát Kracina a spol. mali premyslený plán, do ktorého chceli zatiahnuť aj matku zavraždenej Zlaticu Kušnírovú. Mali v pláne tvrdiť, že vydierala podnikateľov na východe Slovenska vo veci stavby, pod ktorou robila výskum jej dcéra Martina, ktorá sa živila ako archeologička. „Ponúkali aj úplatky, chceli to narafičiť, že pani Kušnírová vydiera podnikateľov, že keď jej nezaplatia 300-tisíc eur, tak celú vec dá zverejniť, lebo budúceho zaťa má novinára. Ten biely kôň z Maďarska to mal potvrdiť, ale nestihli to spraviť, lebo som od začiatku vypovedal,“ skonštatoval Andruskó.

Bödör kontakty s Kočnerom priznal

Bödörovmu právnikovi Adriánovi Kucekovi do reči nebolo. „Nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ povedal na margo nových obvinení svojho klienta, ktorý sedí vo väzbe v kauze Dobytkár. Meno Norbert Bödör sa pritom v prípade vraždy Kuciaka nespomínalo prvýkrát. Exsiskár Peter Tóth polícii tvrdil, že to bol práve Bödör, kto spolufinancoval s Kočnerom sledovanie novinárov.