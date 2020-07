Slová plné nádeje: Verím, že Schumiho čoskoro uvidí celý svet, dodáva jeho blízky priateľ

Taký pozitívny signál tu už dávno nebol! „Videl som Michaela minulý týždeň a verím, že čoskoro ho uvidí celý svet,“ vyhlásil šéf Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Jean Todt (74) na Hungaroringu pred štartom nedeľnej jubilejnej 35. Veľkej ceny Maďarska na margo aktuálneho stavu legendárneho pilota F1 Michaela Schumachera (51).

Prekvapil tým všetkých, ktorí sa márne snažia už takmer sedem rokov aspoň niečo zistiť o tom, ako sa sedemnásobný šampión formuly jeden vlastne má po tragickej rodinnej lyžovačke v decembri 2013. Pre britský Mail on Sunday potom ešte dodal: „Michael bojuje!“

Kto čo i len trochu sleduje situáciu okolo ikonického Schumiho, vie, že Jean Todt patrí k málo ľuďom, ktorí majú dvere otvorené do domu vo Švajčiarsku, kde sa o nemeckú legendu stará štáb odborníkov. Ak niekto okrem najbližšej rodiny vie, ako na tom je, tak to je práve prvý muž automobilového športu na svete. Francúza s Michaelom spája dlhoročné priateľstvo, ktoré sa zrodilo počas ich spoločného pôsobenia v najslávnejších dobách tímu Ferrari.

Schumiho spomenul aj v odpovedi na otázku, kto je podľa neho najlepším pilotom histórie efjednotky.povedal Jean Todt, ktorý odmietol porovnávať svojho niekdajšieho zverenca v scuderii Ferrari so súčasnou hviezdou F1 Britom Lewisom Hamiltonom (35) a už vôbec sa nechcel vyjadrovať k medicínskym zásahom do jeho liečby. „Rozprával by som bludy. Netuším, čo mu urobili, či chystajú sa urobiť. Tomu vôbec nerozumiem,“ dodal.Pre pandémiu koronavírusu však Michaela rodina nechala radšej doma. Ako je známe, kolízia na lyžiach v decembri 2013 mala pre Schumachera fatálne následky. Utrpel pri nej závažné poranenie hlavy, podrobil sa mnohým operáciám a dokonca ho istý čas udržiavali v umelom spánku. Momentálne sa oňho starajú v jeho dome vo Švajčiarsku bez zverejňovania špecifikácie zmien v zdravotnom stave. Podľa nepotvrdených informácií dokáže urobiť malé pohyby končatinami.