Prekvapujúci prieskum z Tokia: Väčšina ľudí má na olympiádu jasný názor

Medzi japonskou verejnosťou stúpa negatívny pohľad na olympijské hry v Tokiu, ktoré boli pre pandémiu koronavírusu odložené na budúci rok.

V najnovšom prieskume agentúry Kjódó sa 70 percent respondentov vyjadrilo za to, aby bola olympiáda znovu preložená alebo úplne zrušená.

Iba 23,9 percenta ľudí v celonárodnom prieskume uviedlo, že by sa mali hry konať budúce leto. Za ďalšie odloženie OH sa vyslovilo 36,4 percenta Japoncov, 33,7 percenta obyvateľov krajiny vychádzajúceho slnka by bolo za definitívne zrušenie športového sviatku.

Zo skupiny, ktorá je proti organizácii olympiády v roku 2021, si 75,3 percenta myslí, že v tom čase ešte nebude globálna zdravotná situácia pod kontrolou. Takmer 13 percent tvrdí, že by sa japonská vláda mala sústrediť na boj proti šíreniu koronavírusu, 5,9 percenta udáva ako dôvod odmietnutia zvýšené náklady po odložení OH z tohto leta na termín 23. júla až 8. augusta 2021.

Koncom júna usporiadala agentúra Kjódó spoločne s televíznou staniciou Tokyo MX telefonický prieskum, v ktorom sa za zrušenie či ďalší odklad vyslovilo 51,7 percenta obyvateľov Tokia. Medzinárodný olympijský výbor i japonskí organizátori niekoľkokrát zdôraznili, že leto roku 2021 je pre konanie olympiády posledným možným termínom.

Posledný prieskum

36,4 % za ďalší odklad

33,7 % za zrušenie OH

23,9 % za konanie odložených OH

6 % je im to jedno