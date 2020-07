Guardiola hitom internetu: Takto sa bavil počas semifinále FA Cupu

Futbalisti Manchestru City si napokon nezahrajú finále FA Cupu. V semifinále im cestu doň skrížil Arsenal, ktorý zdolal obhajcu trofeje 2:0.

Belasý klub z Manchestru neuspel aj preto, že priestor brány trafil iba raz za celý duel. Naposledy sa mu niečo také stalo ešte v apríli 2018 v zápase Ligy majstrov proti Liverpoolu. Tréner Pep Guardiola na tlačovej konferencii nehľadal žiadne výhovorky:

"Nepredviedli sme dobrý výkon, neboli sme na zápas dobre pripravení. Ak v semifinále nehráte celých 90 minút, potom sa vám stane niečo takéto. Sme ľudské bytosti. Nehrali sme dobre, súper áno, to sa stáva. Ľutujem hlavne to, že sme v prvom polčase nepredviedli to, čo v druhom. Mali sme v ňom zmeniť mentálne nastavenie, no nedokázali sme to."

Manchester City v tejto sezóne neskončí bez trofeje na domácej scéne, keďže vyhral Ligový pohár. Pred sebou však má ešte veľkú výzvu, keď 7. augusta nastúpi v osemfinálovej odvete Ligy majstrov doma proti Realu Madrid. V Španielsku ešte pred vypuknutím koronakrízy zvíťazil 2:1.

Kamery zachytili počas súboja vtipnú momentku, ktorej hlavnú úlohu hrá Guardiola. Jeho rozhovor s prázdnou stoličkou pre náhradníka je hitom internetu.