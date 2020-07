Na škandál už zabudli: Majú Justin Timberlake a Jessica Biel druhé dieťa?!

Herečka Jessica Biel a spevák Justin Timberlake sú spolu už 13 rokov. Podľa najnovších informácií mala herečka porodiť synčeka.

Ešte pred pár mesiacmi Hollywoodom otriasla správa, že populárny spevák Justin Timberlake podvádzal svoju manželku počas natáčania filmu Palmer. Paparazzi ho v novembri 2019 nafotili počas večernej prestávky spolu s herečkou Alishou Wainwright, ako sa držia za ruky a popíjajú alkohol. Spevák sa neskôr ospravedlnil na Instagram. "Klebetám sa čo najviac vyhýbam, ale kvôli môjej rodine si myslím, že by som sa mal chopiť nedávnych chýrov, ktoré ubližujú ľudom, ktorých milujem."

Vysvetlil, že spravil chybu, ktorú veľmi ľutuje, ale napriek tomu sa medzi ním a jeho hereckou kolegyňou nič nestalo. "V tú noc som príliš veľa pil, a moje správanie ma mrzí. Nemal som to urobiť. Toto nie je príklad, ktorý chcem ukazovať svojmu synovi. Ospravedlňujem sa svojej úžasnej manželke a rodine za to, že museli zniesť túto zahanbujúcu situáciu, a ja sa idem sústrediť na to, aby som bol ten najlepší manžel a otec, aký len môžem byť."

Škandál sa udial počas natáčania jeho najnovšieho filmu Palmer, ktorý režíruje oskarový Fisherom Stevensom. Podľa Indie Wire sa príbeh sústredí na bývalého športovca, ktorý sa po čase stráveného vo väzení, vracia naspäť do svojho rodného mesta a čelí nečakanej úlohe - postarať sa o malého chlapca, ktorého opustila matka.

Niektoré mediálne zdroje tvrdia, že manželský pár má uzavretú predmanželskú dohodu, ktorá udáva, že ak Timberlake podvedie Jessicu Biel, musí jej zaplatiť 500 000 dolárov (436 307 eur), informuje popculture.com.

Najnovšie mediálne zdroje ako Daily Mail, Insider alebo Vanity Fair informujú o tom, že manželský pár privítal na svet druhého synčeka. Fanúšikovia teraz špekulujú, či sa svoje tehotenstvo snažila zakryť aj na sociálnych sieťach. Ani jeden z nich zatiaľ druhého potomka oficiálne nepotvrdil.