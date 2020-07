Alice vypila alkohol na prázdny žalúdok, v sekunde sa všetko zvrtlo: Nečakaná smrť na záhrade

Priateľov a rodinu zdrvila nečakaná smrť mladej ženy († 27). Osudnou sa jej stala zriedkavá reakcia na alkohol, ktorý vypila.

Priatelia Alice Burton Bradford opisujú jej smrť ako obrovský šok. Britka zomrela na záhrade, po tom ako vypila alkohol na prázdny žalúdok. Pod jej smrť sa podpísala alkoholová ketoacidóza, ktorú môže vyvolať pitie alkoholu bez toho, aby človek predtým niečo zjedol, píše portál news.com.au.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Smrť mladej ženy zasiahla aj jej dlhoročného priateľa Aarona (30), ktorý si vylial ubolené srdce na sociálnej sieti. "Moja najlepšia kamarátka Alice včera odišla za anjelmi. Nemôžem uveriť, že ju už nikdy neuvidím," napísal zronený muž. Opísal aj posledné chvíle pred smrťou najlepšej kamarátky. "Bolo to také náhle. Nedostala by sa ani do nemocnice. Vyšla na záhradu a tam zomrela." Ľutuje, že sa s Alice nestihol poriadne rozlúčiť.

Prostredníctvom internetovej zbierky na stránke GoFundMe sa snažil vyzbierať peniaze na pamätnú lavičku. Stránka sa zakrátko zaplnila sústrastnými komentármi. "Alice bola úžasná. Milovala som jej zápal pre beh. Jej entuziazmus a radosť z behania bola taká čistá," napísala jedna kamarátka. Cieľom bolo vyzbierať 1700 libier, no darcovia už prispeli sumou 1800 libier. Alice milovala zvieratá, preto sa Aaron rozhodol, že zvyšné peniaze venujú útulku.