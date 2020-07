Dobrá správa: Do Košíc sa opäť lieta aj z Veľkej Británie

Po viac než štvormesačnej pauze sa do Košíc vracajú pravidelné lety z Veľkej Británie.

TASR o tom za Letisko Košice informovala Karolína Linhartová.

Airbus A321 leteckej spoločnosti Wizz Air odletel z letiska Londýn-Luton do Košíc v pondelok o 5.55 h so 198 cestujúcimi na palube. V Košiciach lietadlo pristálo o 9.20 h a následne odletelo späť s 54 cestujúcimi na palube. Ako dodala, táto linka bude počas júla prevádzkovaná trikrát týždenne.

Spoločnosť Ryanair pridala na zoznam destinácií dostupných z Košíc letisko Londýn Stansted. "Prvý let Ryanairu na tejto linke je naplánovaný na pondelok s príletom do Košíc o 22.05 h a následným odletom o 22.30 h," uviedla. Lietať sa bude dvakrát týždenne, a to do konca platnosti letného letového poriadku. Od 25. októbra dopravca plánuje zvýšiť kapacitu na tri lety týždenne. Linhartová pripomenula, že pôvodne mal Ryanair lietať z Košíc od 2. apríla, tieto plány prekazila pandémia nového koronavírusu.

"Náš letový poriadok sa od dnešného dňa opäť o niečo viac podobá na ten, ktorý bol platný pred vypuknutím pandémie. Tešíme sa, že najmä početná komunita Slovákov žijúcich na Britských ostrovoch to teraz bude mať na východné Slovensko výrazne bližšie," povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva košického letiska Michael Tmej. Ako dodal, štatistiky potvrdzujú celosvetový trend, podľa ktorého sa do lietadiel vracajú ako prví tí, ktorí idú navštíviť svojich priateľov a rodinu.

Po predchádzajúcom uvoľnení opatrení prijatých na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 už do Košíc lietajú České aerolínie a Austrian Airlines. Obnovenie ostatných leteckých spojení závisí od rozhodnutia jednotlivých leteckých spoločností a vlády SR.

Slovensko zaradilo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska na zoznam menej rizikových krajín v súvislosti s novým koronavírusom s účinnosťou od pondelka 20. júla. Podľa Linhartovej sú týmto rozhodnutím umožnené priame lety z Veľkej Británie na Slovensko a späť.