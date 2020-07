Ťažké obdobie neurológa Traubnera, s manželkou havarovali v centre Bratislavy: V aute sedela aj vnučka Tamarka!

Na profesora Pavla Traubnera (79) sa to v poslednom čase valí zo všetkých strán. V decembri minulého roka utiekol hrobárovi z lopaty, keď mu museli pre gangrénu amputovať nohu a nedávno čelil obvineniam zo sexuálneho obťažovania.

Akoby to nestačilo, uznávaný neurológ opäť skončil v nemocnici. V piatok mal v centre hlavného mesta autohaváriu, po ktorej ho museli s manželkou Katarínou (74) hospitalizovať. Vari zázrakom bez väčších zranení vyviazla z vraku auta ich vnučka Tamarka (7).

Na piatkové popoludnie nebudú manželia Traubnerovci spomínať v dobrom. Ešte vo štvrtok spoločne oslávili narodeniny pani Kataríny a tešili sa na blížiaci sa víkend. Ako sa však vraví - človek mieni a pánboh mení. Všetko zmenila desivá autonehoda a prominentní manželia skončili na nemocničnom lôžku. „Išiel som po vnučku Tamarku, ktorá bola posledný deň v dennom tábore. Viezol som ju aj manželku domov, tešili sme sa na spoločný večer pri televízii. Ani v najhoršom sne mi nenapadlo, že sa toto stane. A vidíte, stalo sa,“ povedal nám neurológ, ktorý po havárii leží aj s manželkou v nemocnici na pozorovaní.

„Obaja máme zlomené rebrá, ale, chvalabohu, náš stav je dobrý. Dôležité je, že Tamarka je v poriadku, nie je v nemocnici. Samozrejme, bola veľmi vystresovaná, plakala, ale už je na tom dobre. Možno aj preto, že deň predtým dostala ako darček magnetku so štvorlístkom pre šťastie,“ skonštatoval neurológ a dodal: „Ďakujem polícii aj sanitkárom a hasičom, ktorí prišli na pomoc. Napriek všetkému však profesor nestráca optimizmus. „Hádam sa rýchlo zotavíme a všetko bude čoskoro v poriadku. Tento týždeň som mal byť v Kováčovej na rehabilitácii. Žiaľbohu, musel som to zrušiť,“ povzdychol si.

Auto na streche

Podľa svedka šlo auto, ktoré má profesor po amputácii nohy prispôsobené na ovládanie ľavou nohou, dolu Kollárovým námestím. „Neurológ jazdil v ľavom pruhu, pretože v pravom bolo veľa áut. Znenazdajky z pravého jazdného pruhu bez blinkera prudko vybočil vodič v čiernom automobile. Urobil takzvanú myšičku. Profesor začal prudko brzdiť a vrazil doň. Auto, v ktorom sedela aj profesorova manželka Katarína, vymrštilo do dopravnej značky a skončilo na streche,“ opisuje dramatickú situáciu očitý svedok.

O havárii informovala na svojej stránke aj Polícia SR: „V čase krátko po 16.15 h došlo k dopravnej nehode dvoch vozidiel. Podľa doterajších informácií vodič osobného motorového vozidla zn. Mercedes-Benz viedol toto vozidlo po ceste od Námestia 1. mája v smere na Kollárovo námestie, pričom pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povrchu vozovky, následne narazil do dopravnej značky, v dôsledku čoho sa jeho vozidlo prevrátilo na strechu a došlo k stretu so stojacim vozidlom zn. Volkswagen Caddy. Alkohol bol u oboch vodičov vykonanou dychovou skúškou na mieste vylúčený,“ informovala polícia.

Zdá sa, že pri manželoch Traubnerovcoch stáli v tej chvíli všetci svätí, veď všetko sa mohlo skončiť oveľa fatálnejšie. No nebol by to profesor Traubner, keby aj na nemocničnom lôžku nemyslel na svojich pacientov: „Verím, že už čoskoro budem fit, aby som bol k dispozícii, keď ma budú potrebovať,“ vraví rozhodne.

Čomu čelil za posledný rok a pol

- Vianoce 2019 - pre gangrénu prišiel o nohu, len vďaka amputácii zostal nažive

- jún 2020 - musel čeliť obvineniam zo sexuálneho obťažovania počas vyšetrovania v ordináciách

- júl 2020 - hrozivá nehoda, po ktorej skončil aj s manželkou s polámanými rebrami v nemocnici