Teuško sa narodil bez píšťal, na Slovensku mu chceli amputovať nôžky: Nádej pre chlapčeka stojí 360-tisíc eur!

Nechcú to vzdať! Malý Teo sa narodil bez píšťal a lekári chceli inak zdravému chlapčekovi amputovať nožičky.

Jeho rodičia však našli odborníka v USA, ktorý by ich synovi dokázal pomôcť. Len operácia však stojí 360-tisíc eur. Pomocnú ruku rodine v rámci charitatívneho zápasu podali aj legendy slovenského futbalu.

22-mesačný Teo sa narodil iba s lýtkovými kosťami. Rodičom rozkošného chlapčeka ponúkli lekári na Slovensku ako prvú možnosť amputáciu nožičiek s tým, že by Teo nosil protézy. Im sa však podarilo nájsť doktora v USA v štáte Florida, ktorý mu dokáže pomôcť.

„Na operácii presunie lýtkové kosti na miesto píšťal a prepojí ich s kolenom a chodidlom. Americký lekár nám zaručil, že po troch operáciách sa Teo bude môcť postaviť na nohy,“ uviedol otec Lukáš s tým, že aj keď to nebude úplne 100-percentné, chodiť bude po vlastných. Zákrok je však najlepšie vykonať do 2 rokov života dieťaťa, a tak sa začal boj s časom a so zháňaním financií.

Operácia za státisíce

Rodine malého anjelika skomplikoval situáciu aj fakt, že zákrok im poisťovňa nemôže uhradiť. Na operáciu si musia pripraviť závratných 360-tisíc eur. „Toľko stojí len zákrok. Nie je v tom zarátaná nutná rehabilitácia a 9- až 11-mesačný pobyt, keď budeme musieť byť s chlapcom v USA,“ prezradil Lukáš s tým, že operácia sa dá urobiť aj neskôr, ale odďaľovaním sa znižuje šanca na úspešnú rehabilitáciu. Manželom Winnickým sa podarilo od jesene minulého roka vyzbierať už 330-tisíc eur. „Slováci nás veľmi milo prekvapili až dojali, ako sa nášmu synčekovi rozhodli pomôcť,“ zhodnotil Lukáš so slovami úprimnej vďaky.

Zápas hviezd

Malému Teovi v sobotu pomáhali aj slovenské športové legendy. Na futbalovom zápase tímu Ligy na ochranu slovenských športovcov (LOSS) a domáceho tímu piatej ligy TJ Sokoľ sa predstavili aj najlepšia slovenská basketbalistka Barbora Bálintová a volejbalistka Mária Kostelanská.

V mančafte hviezd sa objavili talentovaný futbalista Ondrej Duda, bývalý slovenský futbalový reprezentant či najlepší futbalový strelec v slovenskej histórii Jozef Kožlej. „Vidno, že Teo to nemá ľahké, chce sa hýbať a som si istý, že peniažky pôjdu na tu najsprávnejšiu vec,“ vyznal sa bývalý kanonier.