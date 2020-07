Z opachy lákadlo pre turistov: Železničný domček v Haliči zachránili v poslednej chvíli, pozrite, ako teraz vyzerá!

Zabránili najhoršiemu. Železničný domček, ktorý má vyše 100 rokov, patril k zaniknutej železničnej stanici v Haliči (okr. Lučenec) a takmer tiež zanikol. Záchrana od obce prišla v poslednej chvíli.

Domček „bachtera“ sa zmenil na minimúzeum železničnej expozície s prírodnou galériou. V nej nechýbajú obrazy maliara, ktorého zbožňoval aj Picasso.

Z Haliče do Lučenca v minulosti od roku 1906 do roku 1967 fungovalo pravidelné vlakové spojenie - najmä kvôli miestnej manufaktúre na súkno, ktorá vyvážala svoje výrobky až na cisársky dvor. Na začiatku obce stál malý domček strážnika, tzv. bachtera, v ktorej býval výhybkár, a neďaleko bola železničná stanica. „Po zrušení trate slúžil ako rodinný dom, no postupne začal chátrať a dokonca sa v ňom zrútil strop. Rozhodli sme sa ho zachrániť a tak sme ho odkúpili za 9 700 eur,“ vysvetľuje starosta Haliče Alexander Udvardy.

Rekonštrukcia domčeka, studne a piecky na chlieb trvala takmer 10 mesiacov a vyšla na 25-tisíc eur, z ktorých 9-tisíc uhradil Banskobystrický samosprávny kraj. Vnútri vyše storočnej nehnuteľnosti zriadili malú železničnú expozíciu. „Nachádzajú sa tam aj autentické uniformy, ktoré si mohli obliekať železničiari v čase, keď tu fungovala železničná trať. Exponáty nám zapožičal zberateľ Ladislav Kuruc,“ doplnil starosta s tým, že domček slúži aj ako informačné centrum.

Záujemcovia si ho zvnútra môžu pozrieť cez víkendy a v letných mesiacoch je prístupný denne. Okrem minimúzea určite zaujme aj galéria v prírode, kde na stromoch visia obrazy maliara Tivadara Kosztku Csontváryho, ktorého obdivoval dokonca aj známy Pablo Picasso. Nechýba 3D hashtag, ktorý vytvorili miestne deti.