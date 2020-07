Pozor, prichádzajú zmeny pre rodičov: Ako sa zvýši daňový bonus na dieťa?

Pracujete a máte malé dieťa, alebo čakáte prírastok do rodiny? Budúci rok by ste si mali polepšiť. Vládna koalícia ohlásila, že navrhne zdvojnásobenie daňového bonusu na dieťa od 6 do 15 rokov. Ako táto forma daňového zvýhodnenia funguje? Čo by sa zmenilo?

Rodič školopovinného dieťaťa bude mať vyšší daňový bonus. Kým dnes mu patrí 272,76 eura ročne, od januára budúceho roka by išlo o 557,76 eura. „Daňový bonus sa v minulosti valorizoval veľmi málo, často to nepokrývalo ani výšku inflácie," povedala vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Do marca minulého roka na veku dieťaťa nezáležalo. V apríli 2019 sa to zmenilo, dve menšie strany vtedajšej vládnej koalície (Most-Híd a SNS) presadili, aby sa bonus na dieťa mladšie ako šesť rokov zdvojnásobil - z 22,17 na 44,34 eura. V januári 2020 sa obe hodnoty ešte valorizovali. Čo si to vyžaduje - bonus si môžete uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré s vami žije v jednej domácnosti - zamestnancovi stačia zdaniteľné príjmy v priebehu roka aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (tento rok 3 480 €) - živnostník potrebuje aj základ dane z príjmov z podnikania (kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami) Vyživované dieťa Považuje sa zaňho nezaopatrené dieťa, t. j. do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov. Otvoriť galériu Koľko eur vám patrí Zdroj: anc Ako si uplatníte nárok Zamestnanec - bonus si nárokujete u zamestnávateľa - môžete si ho uplatniť buď priebežne, každý mesiac, alebo dodatočne, teda naraz za celý rok - ak ho chcete každý mesiac, vyplníte vyhlásenie na uplatnenie daňového bonusu - ak vám stačí raz ročne, vyplníte žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov Živnostník - bonus si nárokujete na daňovom úrade - môžete si ho uplatniť iba dodatočne za predchádzajúci kalendárny rok alebo jeho časť - podáte daňové priznanie Valorizácia - daňový bonus na dieťa sa môže automaticky zvýšiť v januári - dôležité je, či pol roka predtým vzrástlo životné minimum alebo nie - v júli 2020 životné minimum vzrástlo o 2,2 % - terajší bonus sa v januári 2021 zvýši o toto percento a suma na dieťa od 7 do 15 rokov sa ešte zdvojnásobí Obedy zadarmo zrušia Niečo za niečo. Keď koalícia ohlásila zvýšenie daňového bonusu na dieťa, súčasne oznámila, že tzv. obedy zadarmo v materských a základných školách sa zrušia. „Naďalej však zostanú obedy takmer zadarmo pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín a pre deti, ktorých rodičia sú nezamestnaní," povedal vicepremiér Richard Sulík (SaS). Opozícia to kritizuje, deti podľa nej prídu o jedno teplé jedlo denne. Únia miest Slovenska zasa pripomína, že mestá už investovali do jedální a zamestnali kuchárky, v čase, keby boli obedy zadarmo.