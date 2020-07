Nechcel riskovať: Volka trápi sval, odriekol preteky

Nechcel riskovať! Slovenský šprintér Ján Volko (23) odriekol sobotňajšie štarty vo finále na 100 a 200 metrov v 2. kole českej extraligy v Kladne po tom, ako pocítil miernu bolesť nad pravým kolenom. Svalový problém mal už v stredu na mítingu v Tábore.

Volko bol v rozbehu na 100 m prvý časom 10,69 s, no po bolesti, zvážení situácie a prvom ošetrení sa rozhodol ďalej nepokúšať osud. „Nechceli sme to riskovať. Nie je to nič hrozné, ale nebolo by dobré sa teraz nejak zraniť. Verím, že to je len malá epizóda a po potrebnom oddychu a regenerácii sa vrátim v auguste do súťažného kolotoča,“ povedal smutný Volko.

Jeho trénerka mu naordinovala kratší oddych. „Ide o menší svalový problém, ktorý sa na tomto mieste na pravej nohe nad kolenom už vyskytol. Bude musieť vynechať ligu v Košiciach. V prvom týždni bude len klusať a v druhom skúsime ďalšiu záťaž. Máme dostatok času na vyriešenie situácie, veď ďalšie štarty ho čakajú až v polovici augusta,“ povedala Naďa Bendová.