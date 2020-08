V úcte ho mali aj starozákonní proroci: Biblický sup je kráľom oblohy

V úcte ho mali aj starozákonní proroci! Hoci v našich končinách je za kráľa oblohy označovaný orol, na Blízkom východe si takto uctievali supa bielohlavého. Lenže v Izraeli ho zostalo vo voľnej prírode iba zopár kusov. Miestni ochranári však robia všetko pre to, aby sa králi vrátili do divočiny.

Sup bielohlavý nemá práve dobrú povesť. Ľudí odpudzuje fakt, že sa živí mŕtvolami. Výjav, keď sa kŕdeľ supov vznáša vo vyprahnutej púšti nad telom uhynutého zvieraťa či nebodaj človeka, naháňa strach a odpor. Pritom pred dávnymi časmi kočovné kmene na Blízkom východe supa považovali za kráľa vtákov.

Zlepšiť povesť tohto majestátneho dravca a hlavne zachrániť jeho populáciu je cieľom izraelských ochrancov prírody na čele s Yigalom Millerom. Vo voľnej prírode ich totiž žije už iba 180 kusov! Supy, rovnako ako iné dravé vtáky, sa často stávajú obeťou otráv a rozmáhajúca sa výstavba ukrajuje z ich prirodzeného teritória.

„V zajatí odchovávame mláďatá a staráme sa o ne niekoľko rokov. Až potom ich vypúšťame do voľnej prírody,“ povedal Miller pre agentúru Reuters. Vypustené vtáky tiež značkujú, aby mohli sledovať ich voľný pohyb po krajine. Lebo, aká by to bola izraelská obloha bez svojho majestátneho kráľa?

Sup bielohlavý

• Dĺžka: 90 – 122 cm

• Rozpätie krídiel: až 2,8 m

• Hmotnosť: do 10 kg

• Dĺžka života: 40 rokov

• Rozšírenie: Pyrenejský polostrov, Balkán, Blízky a Stredný východ

• Zaujímavosť: Vyskytoval sa aj na Slovensku, do r. 1999 bolo na našom území známych 20 pozorovaní