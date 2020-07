Galáda už nebavia záchranárske práce: Nech mi konečne zavolá niekto, kto bol druhý, že chce byť prvý

Na sklonku uplynulého ročníka 2018/2019 tréner Ivan Galád pomohol futbalistom AS Trenčín udržať si fortunaligovú príslušnosť v barážovej konfrontácii proti Popradu.

V piatok zažíval rovnaké chvíle na lavičke FC Nitra po odvetnom dueli o účasť v budúcosezónnej edícii najvyššej slovenskej súťaže. V ňom mužstvo spod Zobora triumfovalo nad víťazom II. ligy FK Dubnica 3:0, úvodný duel na Považí sa predtým skončil bezgólovo.

Domácim vyšiel hlavne začiatok stretnutia. Už v 7. min otvoril iba 16-ročný Sebastián Kóša a na konci úvodnej dvadsaťminútovky zvýšil z pokutového kopu na 2:0 severomacedónsky legionár Milan Ristovski. Víťazstvo Nitry spečatil v 90. min ďalší tínedžer, 19-ročný Tomáš Hambálek. "Vedel som, že máme kondíciu na 30 minút, preto sme sa snažili rozhodnúť za dvadsať minút. Potom sme hrali takticky," povedal Galád prítomným novinárom.

Niekdajší kormidelník slovenskej "dvadsaťjednotky" si ďalšou víťaznou barážom okamžite získal prívlastok "špecialista na záchranu". Ako však s úsmevom priznal, v budúcnosti by radšej hral o vyššie méty. "Teším sa, keď mi konečne zavolá niekto, kto bol druhý, že chce byť prvý. Možno vtedy by ma to viac bavilo. Veľmi si však vážim, že som pomohol chlapcom a klubu," dodal 56-ročný rodák z Krupiny. Galád od skončenia minulej sezóny nikde netrénoval. Do Nitry sa vrátil iba nedávno. "Jedenásť mesiacov oddychujem a mesiac pracujem. Je to také zaujímavé," skonštatoval Ivan Galád.