Juraj upadol do bdelej kómy, manželka ho uvidela až po dvoch mesiacoch: Môj hlas počúval len cez slúchadlá

Jeden okamih im obrátil celý život naruby! Manželia Hoffmannovci z Blatného (okr. Senec) sa v januári chystali na dovolenku. Juraj (36) však dostal náhle krvácanie do mozgu a odvtedy je v bdelej kóme. Zúfalá manželka Denisa (40) ho pre pandémiu koronavírusu nemohla ani navštíviť v nemocnici. Svoju lásku nevidela mesiace. Teraz sa snaží zohnať peniaze na jeho liečbu.

Plánovali spoločnú dovolenku v Tatrách. V osudný januárový večer začula Denisa, ako jej manžel sedí na posteli a niečo nezrozumiteľne bľaboce. „Zavolala som rýchlu zdravotnú pomoc, dostal masívne krvácanie do mozgu. Môj Ďuri ostal v bdelej kóme. Prvé týždne boli najťažšie, ani oči neotváral, nedávali mu žiadnu šancu,“ zadúša sa plačom oddaná manželka. Pri svojom milovanom mužovi trávila všetok voľný čas, všetko však skomplikovali opatrenia kvôli pandémii.

Slúchadlá na ušiach

Do nemocnice mali zrazu návštevy vstup zakázaný a ona už nemohla byť pri svojej láske, hoci cítila, že on potrebuje cítiť jej dotyk a počuť jej hlas. „Tak som poprosila sestričky, aby mu dali do uší slúchadlá a prijali hovor, keď som zavolala. Ja som mu rozprávala do telefónu, aby ma aspoň počul a nejako cítil, nič iné som nemohla,“ opisuje zúfalú situáciu Denisa. Po dvoch mesiach ho konečne mohla vidieť. „Bol v hroznom stave, po tom, čo prekonal, niet divu. Zobrala som si ho domov, je to môj manžel, najlepší priateľ, milujem ho najviac na svete,“ cez slzy prehĺta milujúca žena slová.

Potrebujú pomoc

Juraja si domov priviezla so sondou v žalúdku, s močovým katétrom a dekubitmi. Musela nechať prácu a učí sa, ako sa o takéhoto pacienta starať. „Dostala som odporúčanie na jednu kliniku v Nemecku, kde robia s pacientmi veľké pokroky. Dokážu ich naučiť znova chodiť, rozprávať. Stojí to však obrovské peniaze,“ hovorí žena, ktorá odmieta vzdať boj o život svojho manžela. „Nikdy som si nepomyslela, že budeme odkázaní na pomoc iných,“dodala s odhodlanosťou v hlase.