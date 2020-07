Návrat astronautov z ISS: Poznáme termín, v tento deň budeme čakať so zatajeným dychom

Dvojica amerických astronautov, ktorí sa dostali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) na palube kozmickej lode Crew Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX, sa vydajú na spiatočnú cestu 1. augusta.

Oznámil to v piatok šéf vesmírnej agentúry NASA Jim Bridenstine. "Pristátie do mora je plánované na 2. augusta, závisí to však od počasia. Zostaňte naladení," napísal na sociálnej sieti Twitter Bridenstine, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Bob Behnken a Doug Hurley odštartovali z Floridy 30. mája. Išlo o prvý vesmírny let americkej kozmickej lode s ľudskou posádkou od roku 2011, keď NASA ukončila vesmírny program raketoplánov. Americkí astronauti medzitým cestovali do kozmu výlučne na ruských raketách.

Behnken a Hurley sa tak zároveň stali prvými astronautmi, ktorí sa na ISS dostali na komerčnej kozmickej lodi; spoločnosť SpaceX má kontrakt s NASA.

Crew Dragon bude časom pravidelne dopravovať na ISS astronautov z NASA a partnerských vesmírnych agentúr v Kanade, Japonsku, Európe a potenciálne i v Rusku.

Avizovaný návrat astronautov bude pre kapsulu spoločnosti SpaceX prvým prípadom cesty ľudskej posádky na Zem. Spoločnosť vlani úspešne zavŕšila testy bezpilotného zariadenia.

Kapsula dosadne na hladinu Atlantického oceánu - podobne ako pristávacie moduly amerického vesmírneho programu Apollo v 60. a 70. rokoch.