Odmietol obslúžiť zákazníčku, lebo nemala rúško: Ľudia mu vyzbierali 90 000 €

Nemala rúško a on ju odmietol obslúžiť. Chcela ho za to verejne skritizovať, no ľudia sa postavili na jeho stranu.

Dokonca na jeho podporu vznikla zbierka a on dostal vyše 90-tisíc eur. Teraz ho chce zažalovať a žiadať polovicu vyzbieraných peňazí. Celý príbeh sa začal v júni. V jedno pondelkové ráno si chcela Amber Gilles (35) v kaviarni Starbucks v San Diegu kúpiť kávu. Nemala však rúško, ktoré reťazec od zákazníkov vyžaduje. Barista Lenin Gutierrez (24) ju na to upozornil. Otvoriť galériu Zákazníčka Amber Gilles Zdroj: fb „Zoznámte sa s Leninom zo Starbucks, ktorý ma odmietol obslúžiť, pretože som nemala rúško. Nabudúce si počkám na policajtov a prinesiem potvrdenie o zdravotnej výnimke,“ napísala k fotke. Tá sa začala bleskovo šíriť, no na prekvapenie Amber sa ľudia stavali omnoho viac na stranu pracovníka kaviarne ako na jej. Namiesto toho, aby mu čokoľvek vysvetlila, začala mu nadávať, následne si ho odfotila a potom zavesila na sociálnu sieť.Nabudúce si počkám na policajtov a prinesiem potvrdenie o zdravotnej výnimke,“ napísala k fotke. Tá sa začala bleskovo šíriť, no na prekvapenie Amber sa ľudia stavali omnoho viac na stranu pracovníka kaviarne ako na jej. Fotka sa dostala aj k samotnému Gutierrezovi, ktorý sa nad ňou iba pousmial. Nie však istý Matt Cowan, ktorý v jeho mene založil účet, kde mu ľudia mohli darovať sprepitné. Malými sumami prispelo vyše 8 000 ľudí z celého sveta a tak Gutierrez dostal viac ako 90-tisíc eur. Peniaze plánuje použiť na to, aby si mohol dovoliť lepšie štúdium. Keď sa o tom dozvedela Amber, chcela Gutierreza zažalovať a vysúdiť od neho polovicu sumy. Nemá však na právnika a tak si tiež založila účet, na ktorý jej ľudia môžu prispievať. Zatiaľ nie je známe, koľko sa vyzbieralo.