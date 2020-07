Jeden deň na Bratislavu nestačí! Využite akciu 2+1 noc zadarmo

Vychutnajte si letných 72 hodín v hlavnom meste a jednu noc v hoteli dostanete zdarma.

72 hodín je práve toľko času, koľko potrebujete na objavenie toho najlepšieho z Bratislavy. Či už ste milovník športu, alebo prírody, prinášame vám tie najlepšie tipy, ako stráviť 3 dni v Bratislave.

Ste pripravení zažiť leto plné adrenalínu v Bratislave? Wakelake na Zlatých pieskoch ponúka wakeboardový vlek, skvelú reštauráciu s denným menu a bar plný drinkov. Okrem toho tu máte možnosť vyskúšať flyboard, zapádlovať si priateľmi na paddleboarde a celý deň zakončiť jednou z mnohých párty. Samotný areál Zlatých pieskov je vďaka svojim plážam a veľkému jazeru ako stvorený na letný oddych v Bratislave.

Areál vodných športov Divoká voda je vzdialený krátku jazdu autom či autobusom od centra Bratislavy. Z centra mesta je to po bratislavskej hrádzi na skok aj na bicykli. V rámci dvoch vodných kanálov v starom koryte Dunaja máte možnosť vyskúšať rafting, vodné skútre, jazdu na kajaku či vodné lyže. To však nie je všetko – areál ponúka vyžitie aj formou jazdy na štvorkolke, lukostreľby, plážového volejbalu či jazdy na poníkoch. Na mieste nájdete aj skvelú reštauráciu a možnosť ubytovania v hoteli.

Deň so zážitkami pri Dunaji

Piesková pláž v centre Bratislavy na brehu Dunaja? Áno, aj to je skutočnosťou na Tyršovom nábreží v blízkosti Sadu Janka Kráľa. Tyršák pláž prináša do mesta spojenie zábavy a oddychu – pod jednou strechou tu nájdete bohatý kultúrny program, gastro špeciality či plážový volejbal. Západ slnka s výhľadom na Bratislavský hrad si tak môžete užiť v pohodlí piesočnej pláže, plynúceho Dunaja a s osviežujúcim nápojom v ruke. Na opačnej strane Dunaja nevynechajte promenádu Eurova ktorá končí na staromestskej pláži. Na týchto miestach zažijete atmosféru stredomoria.

Ohromujúci a jedinečný výhľad na celú Bratislavu v plnej rýchlosti – to na vás čaká na palube rýchlostného člna. Vďaka tomuto exkluzívnemu zážitku uvidíte nábrežie či Hrad z úplne novej perspektívy a majestátny Devín budete mať ako na dlani. Večerná Bratislava či rozlúčka so slobodou v rýchločlne? Výletnou loďou na hrad Devín alebo na polostrov múzea moderného umenia Danubiana? Aj to je možné vďaka pestrej ponuke rôznych prehliadok.

Deň v hlavnom meste zmrzliny

Ochutnajte to najlepšie, čo Bratislava ponúka. V lete sa celé mesto hemží ľuďmi s rôznymi kornútmi v ruke a blaženým výrazom na tvári. Obľúbenou pochúťkou, ktorá zároveň osvieži je ako inak zmrzlina a množstvo prevádzok v Bratislave dokazuje, že tento dezert môže byť ozajstnou delikatesou.

V duchu tradícií prešporskej kuchyne nájdete hneď na viacerých miestach Bratislavy prestížne reštaurácie Savoy, Zylinder či Korzo. V Bratislave je aj viacero reštaurácií, v ktorých sa gastronomický zážitok snúbi s unikátnymi výhľadmi. Vo výške 85 metrov nad hladinou Dunaja sa na Moste SNP nachádza reštaurácia UFO špecializovaná na stredomorskú a ázijskú kuchyňu. Priamo od stola máte mesto ako na dlani, kde si užijete pohľad na historické budovy v objatí Dunaja a moderné výškové stavby.

2+1 noc v Bratislave zdarma

Využite aktuálnu akciu a ubytujte sa počas leta v Bratislave na 2 noci a bratislavské hotely vám dajú jednu noc zadarmo. K tomu dostanete 3-dňovú Bratislava CARD City & Region za cenu 2-dňovej. S touto kartou máte bezplatné vstupy do múzeí a galérií, bezplatnú MHD v meste a v regióne a viac ako 100 zliav až do výšky 50 %.

Naplánujte si svoj výlet do Bratislavy podľa vašich záujmov na 72hodinovemesto.sk a využite akciu 2+1 noc zdarma.