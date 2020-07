Siekel reaguje na alarmujúci stav slovenského športu: Pretvárky a sladké reči musia skončiť!

Už nebude viac mlčať! Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel (50) reaguje na súčasný alarmujúci stav slovenského športu poriadne ostrým spôsobom.

Zo svojej pozície sa už nemôže ďalej pozerať na to, ako zástupcovia vlády narábajú s financiami pre šport a v zásade sa len pretvarujú, že v slovenskom športe je všetko v poriadku. Siekel si na piatkovú debatu prizval aj zastupujúceho generálneho riaditeľa sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Dedíka. „Sám som očakával, čo bude prvé posolstvo pána Dedíka, keďže vo funkcii je zatiaľ iba dva týždne. Úprimne som z toho sklamaný a smutný. Nestačí sa len pretvarovať, že je všetko v poriadku. Neviem, či mám ja poslať poštového holuba, alebo akým spôsobom mám komunikovať s rezortom. Musíme si jednoducho spolu sadnúť za spoločný rokovací stôl,“ začal svoje rozprávanie Siekel, podľa ktorého koronavírusová pandémia len odhalila najväčšie problémy.

Neskôr poriadne pritvrdil. „Upustime už od neustáleho zavádzania, lebo toto nie je normálne! Neviem, či je to neznalosťou pána Dedíka, alebo je to jeho úmysel. Nie je hanba si priznať, že niečo neviem. Problém je, keď sa prezentujú skreslené stanoviská. Pán Dedík ako bývalý zamestnanec Slovenského futbalového zväzu tvrdí, že SFZ sa snažil primárne vždy pomáhať športu... To je priam neuveriteľné. Ako príklad uvediem biatlonový zväz, ktorý mal za posledné obdobie v rokoch 2013 - 2019 nárast dotácií o 300-tisíc eur. SFZ mal za toto obdobie nárast z 3 miliónov na 11 miliónov. To sú úplné anomálie,“ pokračoval šéf SOŠV. „Ďalší skvelý príklad je Slovenský tenisový zväz, ktorý v súčasnosti nemá žiadne športové výsledky, no dotácia sa mu nekráti. Malo by byť relevantné to, či máme dnes nejakého tenistu v TOP 5, alebo či máme piatich v prvej 200-ke. Veď to je predsa úplne alarmujúci stav! Napriek tomu sa pán Moška prezentuje, že je vlastne všetko v poriadku a máme sa z toho tešiť. A prečo by aj nie. Veď predsa 4 milióny eur z dotačného balíka je dostatočná suma na to, aby STZ hodnotil svoju prácu pozitívne,“ nešetril kritikou Siekel a na záver dodal: „Upustime už od názorov, že starý systém fungoval. Povedzme si otvorene, že to bola slepá ulička. A poďme spoločne hľadať lepší. Pretvárky a sladké reči by už mali skončiť,“ uzavrel Siekel, ktorý vyhlásil, že jedným z krokov k náprave má byť vypracovanie Národného programu rozvoja športu na roky 2020 až 2030.

Obvinený Dedík sa, samozrejme, týmto útokom začal hneď brániť. „Okrem SFZ som pôsobil vo viacerých športoch, takže mám aký-taký prehľad, čo sa u nás deje. Čo bránilo tomu, aby športové hnutie za tie roky predložilo nejakú inú alternatívu? Ja som žiadnu takú, s ktorou by sa dalo pracovať, nevidel. Porovnávať rôzne zväzy a kritizovať vzorec na prerozdelenie financií môže byť zavádzajúce, nakoľko do hry vstupujú faktory, ako sú top tímy, rezortné strediská a iné podporné aktivity. V zásade ale s pánom Siekelom súhlasím a som za to, aby sme spolu prišli na riešenia, ktoré by vyhovovali všetkým,“ ohradil sa Dedík.