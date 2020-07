Žene po 40-ke sa vzťahy so staršími mužmi zdali divné: Neuveríte, s kým nakoniec skončila

Gillian Harvey (42) žije vo Francúzsku so svojim manželom Rayom (70) a ich piatimi deťmi – Lily (10), Joeom a Timom (8), Evie (6) a Robbiem (5). Ako informuje portál The Sun, Gillian rozpovedala, ako s partnerom zvládajú vekový rozdiel 28 rokov.

Gillian si podľa vlastných slov 28 rokov medzi ňou a manželom ani neuvedomuje, pokiaľ mužovi neukazuje, ako odfotiť selfie, či použiť Facebook. Ray si s technológiami moc nerozumie, keďže s nimi nevyrástol.

Dvojica sa prvýkrát stretla v roku 2001. 23-ročná Gillian vtedy nastúpila ako učiteľka angličtiny na školu, kde vtedy 51-ročný Ray učil už dvadsať rokov. Hneď si rozumeli, no najskôr Gillian nepriťahoval. Mala priateľa vo svojom veku a veľké vekové rozdiely medzi pármi sa jej vždy zdali zvláštne. Nasledujúce leto si však uvedomila, že k nemu niečo cíti. To jej pomohlo rozísť sa s priateľom. Aj Ray práve prechádzal rozvodom.

„Vedela som, že Ray sa rozvádza, takže keď si odo mňa vypýtal číslo, súhlasila som,“ spomína Gillian. Šli spolu na pohárik a potom sa ich vzťah už rýchlo vyvíjal. Stretnutie s rodičmi nedopadlo zo začiatku najlepšie. Ray je o dva roky starší ako Gillianina mama a o dva roky mladší ako jej otec. Neverili, že vzťah ich dcéry vydrží. Ani jej priatelia neboli optimistickejší. Predpokladali, že láska vyšumí, jeden dokonca povedal, že si nemyslí, že to je dobrý nápad – pre prípad, že by mali deti a Ray by zomrel. Vtedy to zabolelo, no Gillian a Ray boli príliš zamilovaní na to, aby sa nechali odradiť. Najlepšie ich partnerstvo zobrali Rayovi priatelia.

Párik sa zosobášil v roku 2004 a o rok nato sa začali pokúšať o deti. Nešlo to ľahko, no po sťahovaní do Francúzska a dvoch pokusoch o umelé oplodnenie sa im v roku 2009 narodila prvá dcérka Lily. Tretie umelé oplodnenie prinieslo rovno dvojičky – Joea a Tima. Veľký šok prišiel s Evie a Robbiem, pretože obe deti sa podarilo počať prirodzenou cestou.

Ray je príkladný otec, deťom menil plienky a vstával k nim na kŕmenie. Dokonca výrazne pomáha s domácimi prácami. Už nemá toľko energie, aby behal za deťmi, ale rád im vyrába hračky. „Uvedomujeme si, že je vysoká pravdepodobnosť, že Ray zomrie skôr ako ja, čo by znamenalo, že ostaneme s deťmi sami, alebo že sa oňho budem musieť starať, ale nikto nevie, ako sa život vyvinie,“ hovorí Gillian.

Ray je skúsenejší, ľahko sa s ním vychádza a na život sa pozerá s optimizmom. Gillian vie stále prekvapiť, keď si uvedomí, že jej manžel je o toľko starší. Svoju prvú ženu si napríklad vzal v roku, keď sa Gillian narodila. Často sa im stáva, že si Gillian mýlia s Rayovou dcérou, alebo ho označujú za starého otca. Párik si však z toho ťažkú hlavu nerobí, veď aj Gillianini rodičia už Raya prijali.