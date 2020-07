Čo všetko sa zmestí do piatich eur? Užitočný účet plný výhod bude ešte lacnejší

Ľudia, ktorí využívajú služby Poštovej banky, sa majú od októbra tohto roka na čo tešiť. Táto banka totiž pristupuje ku kroku, ktorý na Slovensku často nevídame - znižuje poplatky za vedenie účtu.

Iba päť eur namiesto súčasných 5,90 mesačne. Taká bude nová cena Užitočného účtu od Poštovej banky. Ide pritom o balík služieb, medzi ktorými nájdete všetko, čo potrebujete.

Neobmedzený výber hotovosti z bankomatov Poštovej banky

Papierovým peniazom sa niekedy nevyhneme. Lepšie je vybrať si ich z bankomatu ako priamo na pobočke. Aj preto sú všetky výbery z bankomatov Poštovej banky po celom Slovensku v rámci Užitočného účtu zadarmo. A nielen to. Užitočný účet, ktorý bude od októbra stáť iba päť eur, vám dovoľuje jeden bezplatný výber v eurách mesačne aj z bankomatu cudzej banky. Nezáleží na tom, či túto službu využijete na Slovensku, alebo v cudzine.

Zdarma jeden výber z Poštomatu na ktorejkoľvek pošte

Nie každému, kto potrebuje hotovosť, sa chce hľadať bankomat. Ale raz za čas musíme všetci na poštu. Vyzdvihnúť si zásielku, podať list, zaplatiť šek... S Užitočným účtom si preto raz mesačne môžete peniaze vybrať aj na pošte.

Otvoriť galériu Zdroj: Poštová banka

Zľavy vo vašich obľúbených obchodoch

Komu by sa nepáčili zľavy? Vďaka nim môžete s Užitočným účtom od Poštovej banky výhodne nakupovať. Postará sa o to program Peniaze s5. V rámci neho dostanete u vašich obľúbených obchodníkov pri platbe kartou zaujímavé zľavy.

Internet banking pre pohodlný prístup k účtu a k tomu aj prehľadnú mobilnú aplikáciu

Online transakcie cez internetbanking, alebo cez mobilnú aplikáciu majú klienti v rámci Užitočného účtu zadarmo a neobmedzene. Ušetríte tak nielen čas, ale aj peniaze.

Okrem toho vám Užitočný účet ponúka aj informácie o pohyboch na účte zdarma cez SMS, dve platobné karty, nižší úrok pri pôžičke a mnoho ďalších výhod. A to všetko od októbra iba za päť eur mesačne.

ApplePay, GoolePay, GarminPay a FitbitPay

S Užitočným účtom už nemusíte so sebou nosiť platobné karty. Môžete platiť či už mobilom alebo hodinka, podľa toho, čo je Vám pohodlnejšie. Tieto platby sú nielen jednoduchšie, ale aj bezpečnejšie, pretože využívajú virtuálne číslo pri každej transakcii, takže skutočné číslo Vašej platobnej karty nie je nikde uložené.

Ľudia, ktorí tento účet nevyužívajú, naň jednoducho prejsť. Týka sa to aj klientov iných bánk. Tí si totiž môžu svoj účet do Poštovej banky jednoducho preniesť. A to aj bez toho, aby museli navštíviť svoju starú banku. Poštová banka im totiž na nový účet presunie aj ich „staré“ trvalé príkazy či inkasá. Využívať výhody Užitočného účtu iba za päť eur mesačne je tak skutočne jednoduché.

