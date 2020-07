Matka sa tešila na príchod dieťaťa: Po pôrode jej lekári oznámili najhoršiu správu v živote

Jolene Anderson (37) bola šťastná, že sa jej podarilo poraziť rakovinu prsníka, a tešila sa aj s partnerom Shaneom na príchod ich druhého dieťatka.

Rok 2018 bol veľmi náročný pre realitnú poradkyňu z Melbourne, ktorá si prešla umelým oplodnením, operáciou a ožarovaním, zatiaľ čo stále pracovala na plný úväzok a starala sa o vtedy 18-mesačnú dcérku Chloe. O prípade informuje Daily Mail.

V 16. týždni tehotenstva sa zľakla, že potratila, keď v záchode našla kaluž krvi. Doktori ju upokojili, že bábätko je v poriadku, a zrejme šlo o prasknutý hemoroid, čo sa v tehotenstve vyskytuje často.

Vtedy to ešte nevedela, no toto údajne neškodné krvácanie bolo prvým príznakom zriedkavej formy rakoviny, ktorá sa jej rozšírila z hrubého čreva do pečene. Keď toto krvácanie pokračovalo aj po narodení jej dcéry Layly v januári 2020, rozhodla sa nechať sa opäť vyšetriť. Počas čakania na kolonoskopiu si na podbrušku našla veľkú hrčku.

Dňa 29. mája, štyri mesiace po Laylinom príchode na svet, sa dozvedela hroznú správu - na jej čreve je päťcentimetrový nádor. Nijako nesúvisel s jej predchádzajúcou rakovinou prsníka. Tentokrát sa nedá vyoperovať ani vyliečiť. Doktori povedali, že jej ostáva dva až päť rokov života, čiže jej dcéry si ju možno ani nebudú pamätať.

Jolene sa snaží zostať silná a nemyslieť na chorobu. Sústredí sa na to najdôležitejšie - na jej rodinu. "Prajem si, aby to bola iba nočná mora, no zatiaľ sme sa z nej očividne nezobudili," povedala. Jej priateľ Shane zvláda túto situáciu ťažšie a neľahko sa vyrovnáva s faktom, že sa blíži deň, keď príde o milovanú ženu. "Podľa mňa si to nepripúšťa. Keď na to myslí, tak je nahnevaný, čiže sa tomu radšej vyhýbame," "povedla Jolene.

Rakovina čreva je druhý najčastejší typ rakoviny u žien a mužov v Austrálii. Príznaky nie sú veľmi zreteľné, ľahko si ich môžeme pomýliť so stresom alebo poruchami trávenia. Jedny z prvých symptómov sú krv a hlien v moči a stolici, bolesti brucha, nadúvanie, striedanie zápchy a hnačky, výrazné schudnutie a hrčka v konečníku.

Striedanie hnačky a zápchy pripisovala hormonálnym zmenám v tehotenstve, a nebyť krvi v stolici, tak by tomu ani nevenovala väčšiu pozornosť. "Vôbec som to netušila, cítila som sa dobre, nebyť tej krvi v stolici," povedala. Teraz bojuje so zriedkavou formou rakoviny, ktorá sa rozšírila z čreva do jej pečene. Aj napriek tomu, že medicína dokáže predĺžiť onkologickým pacientom život, v prípade tejto genetickej mutácie to tak nie je. V priemere zomierajú títo ľudia do 12 mesiacov od zistenia diagnózy.

Jolene v súčasnosti podstupuje chemoterapiu, no väčšiu nádej vzbudzuje experimentálna liečba, ktorá ma začať v októbri. Stojí 8000 dolárov (7012 eur) mesačne a vláda ju finančne nepodporuje. Preto jej sestra Noemi založila online zbierku, aby vyzbierala potrebné prostriedky. Ľudia im už prispeli viac, ako požadovali, z čoho sú úplne nadšené a všetkým veľmi pekne ďakujú.