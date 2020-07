Tvorcovia seriálu Ultimátum sa od začiatku boria s problémami: Nečakaná zmena v obsadení jednej z hlavných úloh

Po seriáloch 1890 či Za sklom bude mať Jojka ďalší značkový projekt. Osemdielna miniséria Ultimátum je spojením rukojemníckej drámy a politického trileru. Stojí za ňou Michal Kollár (42), režisér filmového spracovania bestselleru Dominika Dána Červený kapitán.

„V televízii JOJ už nejaký čas ležal námet, a pri nakrúcaní se­riálu Hotel mi to bolo spomenuté. Na prvé počutie to znelo dobre, tak som sa začal o vec zaujímať. Vtedy sa príbeh volal 8 hodín, neskôr sme ho premenovali na Ultimátum,“ povedal nám M. Kollár, ktorý je nielen režisérom, ale aj spoluscenáristom a spoluproducentom seriálu, pričom prvýkrát ide o koprodukciu medzi Jojkou a Českou televíziou.

Veľké problémy

Tvorcovia sa však prakticky od začiatku nakrúcania boria s problémami. Začali uprostred februára a hneď v marci ich stopla korona. „Urobila nám veľký finančný škrt cez rozpočet,“ smutne konštatuje M. Kollár. „Z jedného nakrúcania sa stali tri, teda trikrát rozbiehame niečo, čo sme mali nakrútiť plynule na jedenkrát. Mali sme do podrobností vymyslený natáčací plán, ktorý počítal s komplikáciami aj alternatívami. Zrušenie tohto plánu sa podpisuje na rozpočte. Odhadujeme, že korona nám zvýšila rozpočet takmer o 20 percent. V tejto chvíli je jasných 15 percent, celkové číslo zistíme postupne.“

Ultimátum sa po pauze opäť točí od začiatku júna. „Teraz dokončujeme nakrúcanie v ateliéri, kde sme postavili veľké nemocničné krídlo. Zvyšok dotočíme zrejme tesne pred Vianocami. Všetci dúfame, že prípadná druhá vlna nám časovo do nakrúcania nezasiahne.“

Najväčšia filmová stavba

Boli sme tiež zvedaví, ako veľmi nakrúcanie spomaľujú aktuálne prísne hygienické opatrenia. „Toto je možno výhoda nemocničného prostredia, že rúška sú pre ne prirodzené…,“ smeje sa režisér a naráža tým na skutočnosť, že dej sa z veľkej časti odohráva v nemocnici. „Opatrenia berieme vážne, celý štáb bol testovaný, aj keď so stúpajúcim rizikom druhej vlny nikto nevie nič predvídať. Rúška nosíme, aj keď, pravdupovediac, niekedy cez ne nie je pokynom dobre rozumieť.“

Mimochodom, seriálová nemocnica je vraj po desiatich rokoch najväčšia filmová stavba v najväčšom ateliéri na Slovensku na bratislavskej Kolibe. „Pre mňa je poctou chodiť každé ráno do práce a vravieť, že idem na Kolibu do ateliéru. Osobne si veľmi vážim, že sa môžem prejsť pod sochou Paľa Bielika, nášho prvého skutočne komerčného režiséra,“ dodáva M. Kollár. Porovnávať Červeného kapitána s Ultimátom z hľadiska náročnosti nakrúcania nechce. „Nedá sa to, lebo pri istej realizačnej ambícii je seriál vždy náročnejší už len preto, lebo je naň menej peňazí aj času. Zatiaľ čo, ironicky, vďaka dnes už globálnemu, rozhľadenému divákovi, sú nároky rovnaké ako na tie najprestížnejšie svetové hity, ktoré mávajú rozpočet od 2 do 10 miliónov eur na diel. Dalo by sa tiež povedať, že o čo sme chudobnejší, o to musíme byť vynaliezavejší, aby sme v tejto konkurencii dokázali dosiahnuť istú latku kvality.“

Opäť Koleník

Presne tak, divák bude na výsledok hľadieť kritickým okom a porovnávať ho s podobnými zahraničnými projektmi. Tvorcovia sa však neobávajú toho, či Slováci výsledku ich práce uveria. „Myslím, že v tomto sa cítime spolu so scenáristami Zuzanou Križkovou a Jurajom Raymanom celkom autenticky. Som totiž presvedčený, že istou kvalitou seriálu má byť zasadenie do česko-slovenských reálií so všetkými zákonitosťami či dokonca paradoxmi, ktoré politické riešenia podobných kríz sprevádzajú. Ak nám v niečom korona urobila kreatívny škrt cez rozpočet, je to práve miera dramatičnosti, nakoľko sme sa zrazu všetci ocitli v neuveriteľnej situácii ako z akčného filmu. Ešte len začíname odhaľovať schopnosti, neschopnosti a dopady konania našich aj svetových predstaviteľov moci. Tým zároveň padajú výhrady o nereálnosti seriálu.“

V jednej z hlavných úloh policajného vyjednávača sa objaví Ján Koleník, ktorý si už policajta zahral v seriáli Za sklom, detektíva v 1890 a vyšetrovateľa v kriminálke Staré Mesto. Na mieste je teda otázka, či by nebol lepší niekto menej opozeraný... „Janko podáva v našom seriáli až prekvapivý výkon zasadený do reality, pričom jeho postava nie je jednorozmerná a nekoná jednoznačne pozitívne. Presne ako v skutočnom živote. Keď sa však hlbšie zamyslím nad touto otázkou – je to, ako spýtať sa divákov, či nechcú, aby bol populárny niekto iný,“ prízvukuje M. Kollár.

Luknár musel skončiť

Na začiatku sme spomínali problémy súvisiace s pandémiou, do nakrúcania však nepríjemne zasiahla aj vynútená zmena v obsadení jednej z hlavných úloh – únoscu ministra obrany Korňana. Najskôr ho hral Roman Luknár. „Žiaľ, mal zdravotné problémy, kvôli ktorým nemohol plnohodnotne stvárniť postavu bývalého vojenského experta na výbušniny,“ povedala nám hovorkyňa Jojky Lucia Kulihová. Ako sme sa dozvedeli, herec bol súčasťou nakrúcania až do jeho stopnutia a práve vtedy ho vraj zradila chrbtica. Viaceré scény bude preto treba natočiť znovu, tentoraz s Milanom Bahúlom. „Tá rola potrebovala niekoho ako je Milan Bahúl,“ vidí to nakoniec pozitívne M. Kollár. „Pre mňa osobne je Milan typ klasickej filmovej hviezdy, nie v duchu lacného popu, ale v štýle starých klasík. Je to môj Henry Fonda,“ dodáva spokojne.

O čom bude Ultimátum?

V Bratislave o pár hodín vypukne summit predstaviteľov V4. Policajný vyjednávač Daniel (Ján Koleník) sa po niekoľkodňovej šichte konečne vracia domov. Potom však príde nevinný telefonát s tehotnou manželkou (Ester Geislerová) a následná rutinná návšteva nemocnice sa zmení na nečakanú rukojemnícku drámu.

Bývalý vojenský expert na výbušniny Korňan (Milan Bahúl) odrezal od sveta celé krídlo kardiochirurgie. Rukojemníkom je samotný minister obrany (Sväťo Malachovský), ktorý má počas summitu podpísať strategické dokumenty na nákup leteckej techniky. Korňanov spontánny plán bol jednoduchý. Uniesol ministra a vyhrážkami a mučením ho chcel prinútiť povedať pravdu o vyšetrovaní pádu vojenského lietadla, ktoré pilotoval Korňanov syn. Lenže jednoduchý plán sa skomplikoval v okamihu, keď minister počas „vypočúvania“ skolaboval. Pre Korňana má cenu iba živý, preto ho expresne dopravil do nemocnice, v ktorej sa v rovnakom čase nachádza aj Danielova žena.