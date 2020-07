Neprajné slová si k srdcu nepripúšťa: Svalnatá Barbie Julia má telo ako Rambo!

Rusku Juliu Vins (24) preslávil jej netradičný výzor - má tvár ako bábika a telo ako Rambo. Ľudia ju pre jej vzhľad často a radi kritizujú, ona sa rozhodla neprajné a ponižujúce slová ignorovať.

Dievča s tvárou modelky začalo posilovať vo veku len 15 rokov. Do posilovne bola spočiatku ochotná cestovať hodinu autobusom. Keď dorazila, bola tam ako jediné dievča. Cvičenie jej pomáhalo vyrovnať sa s neľahkou rodinnou situáciou - jej otec bol alkoholik a rodičia sa rozišli, keď mala 12 rokov. Netrvalo to dlho a Juliu posilňovanie nadchlo. Začala vyhrávať množstvo ocenení v kategórii junior powerlifting. Momentálne je dvojitou svetovou šampiónkou v powerliftingu a prekonala aj mnohé rekordy. Aby sa udržala vo forme, cvičí štyri až päťkrát do týždňa a dodržiava striktnú diétnu, píše unilad.co.uk.

Pre svoj vzhľad je Julia už zvyknutá na nenávistné komentáre na jej osobu. Kedysi sa jej kritika dokázala dotknúť, teraz sa už nad podobnými stereotypnými názormi nepozastavuje. Rozhodla sa sústrediť na pozitívne veci. „Nepočúvajte, čo hovoria iní ľudia, nasledujte to, čo vás napĺňa. Starajte sa o svoje zdravie, aby ste sa cítili dobre,“ odkazuje svojim fanúšikom, ktorých je na Instagrame už milión.