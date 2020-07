Tragédia v Česku: Zrazil sa osobný a nákladný vlak, hlásia desiatky zranených!

Na hlavnej trati z Prahy do Kolína sa v utorok večer medzi mestom Úvaly a Českým Brodom zrazil osobný a nákladný vlak. Na mieste sú desiatky zranených, povedala ČTK hovorkyňa stredočeských hasičov Vladimíra Kereková. Minister dopravy Karel Havlíček je na ceste na miesto nehody.

Hasiči pomáhajú s prvým ošetrením zranených, odovzdávajú ich zdravotníckej záchrannej službe, uviedla Kereková. Oficiální Twitter Zdravotníckej záchrannej služby hlavného mesta Praha informuje, že na miesto vyslali dva vrtuľníky.

Vlaky sa do seba zasekli. Podľa hovorcu českých dráh Radka Joklíka osobný vlak idúci z Prahy narazil do nákladného vlaku, ktorý stál pred vchodovým návestidlom v Českom Brode. Joklík ČTK povedal, že osobný vlak City Elefant Českých dráh narazil na koniec nákladného expresu dopravcu ČD Cargo. Osobný vlak sa po náraze vykoľajil. Prevádzka na trati by mal byť aspoň čiastočne obnovená do piatej hodiny rannej, v noci sa však situácia môže meniť, uviedol.

Podľa predbežných správ sú na mieste desiatky zranených, záchranné zložky hovoria aj o mŕtvych, informuje Blesk.cz a uvádza, že podľa hasičov bol vyhlásený tretí stupeň poplachu.

Prevádzka na trati je zastavená, niektoré vlaky idú odklonom cez Lysú nad Labem, vyplýva z webu Českých dráh.

Na trati medzi Prahou a Kolínom v piatok podvečer narazil vlak bez cestujúcich do čakajúceho rýchlika, nikto sa nezranil. Železničná inšpekcia sa pri zisťovaní príčiny nehody prikláňa k ľudskej chybe. Chyba človeka stála podľa doterajšieho vyšetrovania tiež za zrážkou dvoch osobných vlakov na jednokoľajovej trati pri Perninku v okrese Karlove Vary, pri ktorej minulý týždeň zomreli dvaja ľudia a ďalších 24 bolo zranených.