Je rozhodnuté: O miestenku do Európy sa pobije Trnava s Ružomberkom

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v utorňajšom zápase semifinále baráže o účasť v Európskej lige UEFA 2020/2021 nad AS Trenčín 3:0.

Vo finále sa Trnavčania stretnú v piatok 17. júla o 18.00 h s MFK Ružomberok, ktorý si v semifinále poradil doma so Zemplínom Michalovce 1:0. Hrať sa bude na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, keďže Spartak po nadstavbe Fortuna ligy skončil v tabuľke vyššie ako "Ruža".

semifinále baráže o EL:

Spartak Trnava - AS Trenčín 3:0 (1:0)

Góly: 42. Vukojevič, 83. Saymon, 87. Sobczyk, ŽK: Sobczyk - Roguljič. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor, 2737 divákov.

zostavy a striedania:

Trnava: Rusov - Turňa, Izuchukwu, Moenza - Tzandaris, Benovič (79. Horvát) - Saymon, Gamboš, Vukojevič (66. Sobczyk), Yao - Bamidele Isa (69. Tešija)

Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kapuadi, Križan, Ligeon - Roguljič (83. Depetris), El Mahdioui, Kadák (64. Zubairu) - Bukari, Čatakovič, van Kessel (72. Ghali)

/Trnava postúpila do finále play off/