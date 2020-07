Stopka pre vianočné trhy či vinobrania: Vážne slová ministra o druhej vlne koronavírusu

Štát sa pripravuje na možné zhoršenie situácie s novým koronavírusom na Slovensku a na prípadný príchod druhej vlny pandémie.

Po utorkovom rokovaní ústredného krízového štábu na Úrade vlády SR v Bratislave to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). V štábe rokovali o úlohách pre jednotlivé rezorty, ktoré úzko súvisia s pandemickým plánom. "Chceli sme zhodnotiť všetky skúsenosti, ktoré sme načerpali doposiaľ, aby sme boli do budúcna čo najlepšie pripravení, ak by bolo potrebné použiť jednotlivé opatrenia," povedal minister. Na rokovaní sa otvorila aj otázka zabezpečenia ochranných pomôcok pre domovy sociálnych služieb (DSS) a debatovalo sa aj o spolupráci s mestami, obcami či vyššími územnými celkami v tomto smere. "V utorok neboli v rámci ústredného krízového štábu prijaté nijaké opatrenia. Využili sme čas na prípravu ďalších krokov a postupov," spresnil.

Na rokovaní štábu sa zúčastnil aj prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček a prezident združenia SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. V štábe predniesli požiadavku, aby sa späť vrátila možnosť testovania na COVID-19 klientov DSS, ktorí prichádzajú z nemocníc. Minister vnútra potvrdil, že tento návrh eviduje a bude sa ním zaoberať na najbližšom zasadnutí konzília odborníkov. "Prehodnotia to z odborného hľadiska, či takéto opatrenie je potrebné," uviedol Mikulec.

Rybníček požiadal, aby sa ÚMS a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) stali členmi pandemickej komisie. Zastúpenie miest a obcí tam totiž podľa jeho slov nebolo. Upozornil, že pandémia nového koronavírusu sa na Slovensku neskončila, chorých pribúda a začína to byť lokálnym problémom. "Pandemická komisia zrejme nebude už prijímať opatrenia pre celé Slovensko, ale budú sa prijímať tam, kde vzniknú ohniská, a tie sú vždy v mestách či obciach," uviedol Rybníček. Pandemická komisia by podľa neho mala urobiť plán, podľa ktorého bude samosprávam jasné, ako postupovať v prípade zhoršenia situácie s COVID-19.

Viskupič podotkol, že diskutovali aj o potrebe predzásobenia sa ochrannými pomôckami v DSS a iných inštitúciách i o úlohe Správy štátnych hmotných rezerv SR, miest, obcí a vyšších územných celkov v tomto smere. "Chceme vedieť, kto má čo nakupovať, aby si niekoľko verejných rozpočtov nekonkurovalo," vysvetlil.

Ústredný krízový štáb rokoval aj o organizovaní veľkých podujatí v mestách a obciach, ako sú napríklad dožinkové slávnosti, jarmoky či vianočné trhy. "Dnes nám jednoznačne členovia štábu aj hlavný hygienik SR odporučili tieto akcie, pokiaľ nie sú kontrolované a mohlo by sa tam zísť veľké množstvo ľudí, radšej neorganizovať. Môžu byť totiž pre obyvateľov veľmi nebezpečné," povedal Rybníček. Otázne podľa neho je aj to, či budú vôbec vo viacerých mestách a obciach organizovať vianočné trhy.