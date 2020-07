Fico je znechutený, čo sa deje okolo komisárky Tomanovej: Niečo odporné a hanebné!

Návrh novely, ktorou by sa upravili nové dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, je "niečo odporné a hanebné voči komisárke pre deti Viere Tomanovej". Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico.

Fico nazval koalíciu stádom poslancov a potom to zaklincoval: Drsné slová na Matoviča a spol. Dodal, že v súčasnosti nie sú žiadne dôvody na to, aby sa uvažovalo o výmene komisárky pre deti. Kritizoval tiež, že o tejto novele parlament rokuje v zrýchlenom režime. Fico podotkol, že Tomanová ako ministerka práce si riadne plnila svoje povinnosti a plní si ich aj v súčasnosti ako komisárka. "Ťažko by ste našli človeka s väčším srdcom pre deti," povedal Fico k Tomanovej s tým, že robí všetko, čo má podľa zákona robiť, a navyše do toho dáva lásku. Otvoriť galériu Viera Tomanová Zdroj: TASR Koalícia podľa Fica stanovila úplne vágne nové dôvody, kedy môžu byť komisári odvolaní. Kritizoval tiež ohrozenie ľudských práv detí ako dôvod na skrátené legislatívne konanie. Poslanci Národnej rady (NR) SR rokujú o návrhu na rozšírenie dôvodov na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zrýchlene. Aktuálna právna úprava nemá podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR dostatočný mechanizmus na odvolanie komisára, ak nespĺňa niektoré z predpokladov na vykonávanie svojej činnosti. Odvolaný by komisár mohol byť po novom, ak v súvislosti s výkonom svojej funkcie porušil zákon o komisároch alebo iný všeobecne záväzný právny predpis - napríklad ak porušil mlčanlivosť, nerieši podnety, neplní oznamovaciu povinnosť alebo neplní úlohy štatutárneho orgánu úradu komisára. Vzhľadom na Parížske princípy rezort navrhuje, aby bola dôvodom na odvolanie komisára aj jeho nespôsobilosť vykonávať funkciu nezávisle.