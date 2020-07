Tréner Anton Šoltis má nový džob: Z východu sa sťahuje na západ

Novým trénerom fortunaligového futbalového klubu FK Senica sa stal Anton Šoltis (44). Jeho asistentom v novom ročníku najvyššej slovenskej súťaže bude Ivan Lapšanský, obaja podpísali zmluvu na jeden rok.

Predošlou trénerskou zastávkou 44-ročného Šoltisa bol MFK Zemplín Michalovce, v ktorom pôsobil najskôr ako asistent Stanislava Grigu, následne v rokoch 2016-2019 viedol mužstvo už ako hlavný kouč. V sezóne 2018/19 obsadil s Michalovcami v tabuľke Fortuna ligy konečné 5. miesto, čo znamenalo pre klub historicky najlepšie umiestnenie v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži.

"Anton Šoltis bol jeden z najžiadanejších trénerov na našom trhu. Pre našich priaznivcov je to deklarácia toho, že naozaj chceme klub vrátiť na pozície, ktoré si zaslúži. Vzhľadom na prácu trénera Šoltisa v Michalovciach si sľubujeme od jeho angažovania dominantnejší herný prejav, zlepšenie organizácie hry a budovanie dlhodobej koncepcie FK Senica," citoval oficiálny web Senice športového riaditeľa klubu Filipa Holeca.

Ponuku od Senice dostal Šoltis v uplynulom týždni. "Majiteľ to nastavil tak, aby sa do Senice vrátila pohoda a fanúšikovia na štadión. V prvom roku je športový cieľ stabilizovať káder, zachrániť sa v lige a postupnými krokmi sa dostať čo najvyššie," uviedol nový tréner Záhorákov. V Senici sa očakávajú aj zmeny v hráčskom kádri. "Určite niektorí hráči odídu a niektorí prídu, čo je však bežné v každom klube. Na posilách sa už pracuje, ale zatiaľ nebudem konkrétny. S majiteľom sme sa rozprávali aj o tejto téme. Niektorí nosní hráči v klube už sú, ale odhadujem, že možno päť či šesť hráčov do klubu príde," prezradil Šoltis o formovaní nového kádra.

Nový tréner by rád nadviazal na svoju prácu v Michalovciach, kde sa hráči snažili hrať kombinačný futbal. "Každý tréner má svoju charakteristiku a ja by som rád nadviazal na moje pôsobenie v Michalovciach. Rád by som hral s mužstvom rýchly kombinačný futbal. Bude však záležať aj na tom, akých hráčov sa nám podarí do klubu priviesť. Prestávka je veľmi krátka, keď po dvojtýždňovej príprave začína hneď liga," doplnil nový kormidelník Senice.

Jednou z vízií klubu je aj vychovávať mladých hráčov. "Je snahou klubu sústrediť sa na mladých futbalistov. Majiteľ predstavil snahu, aby popri skúsených hráčoch vyrastali mladíci a aby sa prípadne dokázal zrealizovať transfer z klubu. Vieme, že šport na Slovensku je poddimenzovaný, majiteľ má víziu, možno do dvoch rokov aby sa podaril nejaký prestup a aby sa mu vynaložené prostriedky do klubu vrátili,“ doplnil Šoltis.