Bývalá tenistka s manželom dráždi fanúšikov: Šteklivé fotky pri bazéne!

Nechali sa presvedčiť! Bývalá tenistka Flavia Pennettaová (38) a jej manžel Fabio Fognini (33) nafotili pre istú firmu v reklamnej kampani šteklivé fotky.

"Vždy sme ponuky na takéto fotenie odmietali, tentoraz to ale bolo niečo iné. Fabio bol so mnou, takže sme sa rozhodli to skúsiť, aj keď som predtým asi mesiac nejedla," prezradila víťazka US Open z roku 2015.

Známa firma si ich do kampane zrejme nevybrala náhodou. Nie je to tak dávno, čo Fabio v jednom rozhovore prezradil, že sexapetít partnerom rozhodne nechýba. "Milujeme sa pätnásťkrát v týždni," povedal. No a šteklivé fotky pri bazéne sú na svete. "Drž ma," napísala Flavia k jednej a fanúšikovia mali o zážitok postarané.