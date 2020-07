Pre časovanú bombu v mozgu išla pod nôž, zobudila sa až po 5 týždňoch: Kráska už nikdy nebude ako predtým

Zdravá 21-ročná žena pocítila hroznú bolesť hlavy a zrazu začala nezrozumiteľne rozprávať. Netušila, čo sa deje, no jej mama vedela, že to musí byť veľmi vážne.

Charlotte Warhurst s mamou, ktorá je zdravotná sestrička, okamžite odišli do nemocnice. Vyšetrenie na CT odhalilo, že mladej žene praskla v mozgu aneuryzma a spôsobila krvácanie, píše portál Metro.

Previezli ju za špecialistom do nemocnice v Liverpoole, kde podstúpila operačný zákrok. Charlotte mala šťastie, krvácanie sa podarilo zastaviť. Lekár odhalil ďalšiu aneuryzmu, ktorá mohla tiež prasknúť a napáchať oveľa väčšie škody. Dal jej na výber, buď podstúpi ďalšiu operáciu alebo bude jej zdravotný stav sledovať. "Bola som v polovici prípravy, aby som sa stala sestričkou. Zrazu som podstúpila masívny zákrok a ja som sa len chcela vrátiť späť na univerzitu. Chcela som späť svoj bežný život. Rozhodla som sa počkať," spomína na obdobie dnes už 30-ročná žena.

S časovanou bombou v hlave prežila ďalších 8 rokov plných strachu. "Vedela som, že ak praskne, existuje možnosť, že tentokrát neprežijem. Bolo to desivé," dodala. V roku 2019 sa rozhodla, že takto už žiť nechce. Mladá sestrička plánovala svadbu so svojim snúbencom Joelom. "Rozmýšľali sme nad budúcnosťou a nad tým, že raz chceme rodinu. Aj pôrod môže spôsobiť prasknutie aneuryzmy. Rozhodla som sa, že je čas na operáciu," vysvetlila Charlotte.

Zákrok podstúpila v septembri minulého roka, no niečo sa stalo. Charlotte sa zobudia až o 5 týždňov neskôr a ľavá strana jej tela bola paralyzovaná. "Išla som na operáciu a môj život sa navždy zmenil. Aneuryzma praskla, keď sa ju snažili odstrániť a spôsobila katastrofické krvácanie," dodala mladá žena. Lekári jej museli odstrániť časť lebky, aby uvoľnili tlak a ďalších päť týždňov ju udržovali v umelom spánku.

Charlotte bola po prebudí sčasti paralyzovaná. Nevedela rozprávať, prehĺtať a prišla o periférne videnie. Trvalo mesiace kým sa naučila základné veci. "Som odhodlaná znova začať chodiť a robím pokroky. Pred pár týždňami som prvýkrát kráčala s paličkou. Bolo to len pár metrov, no aj to je pokrok. Ľavú stranu mám stále ochrnutú, no naučila som sa to kompenzovať," pochválila sa úžasným posunom.