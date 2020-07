NFL ukázala novinku proti koronavírusu: Hráčov majú chrániť špeciálne prilby

Vedenie ligy amerického futbalu NFL chce zaistiť bezpečnosť hráčov pred ochorením koronavírusu špeciálnou úpravou prilby, ktoré by boli vybavené integrovaným krytom úst.

Navrhovaný model predstavila NFL v pondelok a šéflekár súťaže Allen Sills uviedol, že bude hráčov nabádať, aby takéto vybavenie používali. Rozhodnutie by však malo byť len na nich.



"Budeme rozhodne odporúčať každému, aby to nosil. A dúfame, že sa dokážeme zhodnúť na dizajne, ktorý každý bude chcieť nosiť. Hráči by v tom mali vidieť tú hodnotu a chcieť dodatočnú ochranu, bez toho, aby mala vplyv na ich výkon," uviedol Sills.



Kryt je produktom výrobcu okuliarov, ktorý už hráčske prilby vybavuje priezormi. Súčasťou ústnej masky sú vetracie otvory a filtre, ktoré bránia šíreniu kvapôčok a zároveň nekomplikujú hráčom videnie a vzájomnú komunikáciu.



Sezóna NFL by mala začať v septembri. Na koniec júla je naplánovaný začiatok prípravných kempov.