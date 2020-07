Prípad najdlhšie nezvestnej Slovenky sa dočkal rozuzlenia: Rýchly zákrok polície, pátranie po Silvii už odvolali

Po 19 rokoch konečne došlo k rozuzleniu prípadu. Slovenska Silvia (35) ušla z rodičovského domu ako 16-ročná s vtedajším frajerom. Jej mama Božena (60) z obce Hul ju naposledy počula v telefóne až rok po zmiznutí. Silvia bola najdlhšie nezvestnou osobou na Slovensku, kým sa v marci nečakane neozvala zo Španielska mame. Tá si dokonca myslela, že už nie je nažive.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nezvestná Slovenka ešte v marci zavolala mame, že je v Španielsku a rada by prišla domov. „Keď mala Silvinka 16 rokov, odišla s takým priateľom. Zbalila si veci, že niekde idú, a viac sa nevrátila. Ozvala sa mi po roku, žili spolu v Žiari nad Hronom, ale on ju musel niekde držať, lebo odvtedy nič,“ uviedla jej mama pre Nový Čas ešte v máji. „Po desiatich rokoch sa jej priateľ obesil vo väzení, dcéra sa však nenašla. Ja som už stratila všetku nádej, až sa ozvala v marci, že je v Španielsku. Nemá však žiadne doklady a nechcela ísť na políciu. Bála sa, že by mala nejaký problém. Ona však nič neurobila,“ tvrdila ustrarostená mama Božena.

„Nechcela do telefónu nič povedať, ale odvtedy sme v kontakte, aj fotky poslala. Podľa mňa sa jej niečo stalo, veď ako mohla tak dlho žiť bez dokladov a dostať sa až do Španielska? Ale všetko je dobré a povie mi, keď konečne príde a objímem ju. Mám ešte dve deti, ale nikdy som na ňu neprestala myslieť,“ dodala pre Nový Čas Božena.

Polícia overovala totožnosť Slovenky

O finálnom objasnení prípadu informovala v utorok na sociálnej sieti samotná polícia. "Policajný zbor tento rok v máji pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí zverejnil sériu statusov v súvislosti s danou témou na svojej facebookovej stránke. Vôbec takýmto najstarším prípadom bola nezvestnosť Silvie Z., ktorá sa stratila v roku 2001 ako 16-ročná. Pred 19 rokmi odišla zo svojho domu v okrese Nové Zámky bez dokladov, o dva mesiace neskôr zatelefonovala mame s tým, že je v Španielsku so svojím priateľov a odvtedy sa jej už neozvala. Vykonané previerky doma a v zahraničí v spolupráci so zahraničnými partnermi nepriniesli žiadne výsledky," uvádzajú muži zákona na sociálnej sieti s tým, že prelom nastal vo chvíli, keď sa v deň zverejnenia statusu o nezvestnej na linku 158 ozvala jej mama s informáciou, že ju dcéra telefonicky kontaktovala ešte pred mesiacom. V rovnakom čase polícia dostala na svojej facebookovej stránke správu od iného občana s ďalšími informáciami o jej možnej lokalizácii.

Polícia dodáva, že Silvia poslala svojej mame dve fotografie, na ktorých mala byť. Aj napriek tomu, že mama bola presvedčená, že ide o jej dcéru, Policajný zbor priamo nezvestnú informoval o ďalšom nevyhnutnom postupe s cieľom uzavretia pátrania po jej osobe. Z neznámych príčin odmietla ísť na najbližší policajný útvar, aby bola jej identita overená.

Pátranie po Silvii bolo napokon formálne odvolané v júli 2020 po tom, čo španielska polícia nezvestnú lokalizovala na adrese dodanej Policajným zborom. Na policajnom oddelení jej bol odobratý biologický materiál za účelom porovnania so vzorkami biologického materiálu jej matky. Všetky doterajšie získané informácie nasvedčujú, že naozaj ide o 19 rokov nezvestnú Silviu. Keďže už pred rokmi dosiahla plnoletosť, je len na jej rozhodnutí, kde chce žiť a či sa niekedy vráti na Slovensko, informujú muži zákona.