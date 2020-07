Prísne pravidlá: Prostitútky v Bolívii sa proti COVIDu-19 chránia špeciálnym vybavením

Bolívijské prostitútky sa v hlavnom meste La Paz pripravujú na život v čase koronavírusovej pandémie novým vybavením.

Na ochranu proti ochoreniu majú v zásobe fľaše bielidla, rukavice a priehľadné pláštenky, ktoré im majú pomáhať robiť si svoju prácu aj naďalej, informovala v utorok agentúra Reuters. Obtiahnuté "obleky pre biobezpečnosť" sú jedným z odporúčaní v 30-stranovej bezpečnostnej príručke pre boj s koronavírusom, ktorú vypracovala Organizácia nočných pracovníkov v Bolívii (Organización de Trabajadores Nocturnos de Bolivia, OTN).

Skupina vyzýva príslušné bolívijské úrady, aby zrušili obmedzenia pre denné podnikanie zavedené na zabránenie šírenia vírusu. Živobytie im však aj tak ešte stále ovplyvňuje prísny nočný zákaz vychádzania. Predstaviteľka bolívijských odborov sexuálnych pracovníkov Lily Cortesová ešte v marci pre Reuters povedala, že ak nebudú môcť pracovať vo verejných domoch, niektoré ženy nebudú mať inú možnosť než pracovať v uliciach. Prostitúcia je v Bolívii legálna, ale jej sprostredkovanie nie.

Bolívia zaznamenala do nedele 48.187 prípadov ochorenia COVID-19 a 1807 úmrtí. Je to však jedna z krajín, kde sa vykonáva najmenší počet testov. Zdravotnícki odborníci sa preto domnievajú, že skutočný počet infikovaných by mohol byť mnohonásobne vyšší. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že na základe doterajších dôkazov sa koronavírus nemôže prenášať prostredníctvom pohlavného styku.