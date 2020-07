Sype si popol na hlavu: Kanadský premiér pripustil konflikt záujmov

Kanadský premiér Justin Trudeau sa v pondelok ospravedlnil za to, že sa aj napriek možnému konfliktu záujmov zúčastnil vyjednávania o prideľovaní kontraktu na spravovanie grantového vládneho programu pre charitatívnu organizáciu, ktorá v minulosti vyplatila jeho príbuzným veľké sumy peňazí.

V pondelok o tom informovala agentúra AFP. "Urobil som chybu, že som vzhľadom na minulé aktivity mojej rodiny ihneď nevystúpil z rokovaní. Je mi to úprimne ľúto," povedal Trudeau na tlačovej konferencii.

Premiérove ospravedlnenie prišlo v čase, keď opozícia žiada vyšetrovanie zmluvy vo výške 19,5 miliónov dolárov za spravovanie grantového vládneho programu (Canada Student Service Grant-CSSG), ktorý vláda udelila rozvojovej a mládežníckej organizácii WE Charity. CSSG je grantový program v hodnote takmer miliardu dolárov a má pomôcť študentom, ktorí majú problémy s hľadaním si práce v dôsledku koronavírusovej pandémie.

We Charity priznala, že Trudeauovej matke, bratovi a manželke v minulosti zaplatila takmer 220.000 dolárov za rečnícke vystúpenie. Trudeau podľa vlastných slov vedel, že jeho matka Margaret pracovala pre WE Charity, no netušil o detailoch odmien, ktoré za túto činnosť dostala. Podľa agentúry AP kanadská vláda a We Charity dohodu o spravovaní grantového vládneho programu po kritických ohlasoch začiatkom júla zrušila.

Opozičná Konzervatívna strana v nedeľu vyhlásila, že požiada Trudeaua, aby pred finančným výborom dolnej snemovne parlamentu vypovedal o danej zmluve pod prísahou. "Buď sa premiér dobrovoľne dostaví - to spraví, ak nemá čo skrývať - alebo ho parlament môže prinútiť, aby sa zúčastnil," uviedol konzervatívny poslanec Pierre Poilievre. Celú záležitosť bude vyšetrovať aj kanadská etická komisia.