Šancu na NHL dostali aj dvaja slovenskí mladíci, pozvánka sa neušla Jurčovi či Daňovi

Desať slovenských hokejistov figuruje na súpiskách tímov zámorskej NHL pre prípravné kempy pred obnovením sezóny.

Súpisky ešte nepredstavili z 24 tímov, ktoré si zahrajú rozšírenú play off, St. Louis Blues a Nashville Predators. V nich však nemajú Slováci zastúpenie.

Tomáš Tatar z Montrealu či Zdeno Chára s Jaroslavom Halákom z Bostonu už majú za sebou aj prvé tréningové jednotky. Okrem nich sa v kempoch predstavia podľa predpokladov aj Andrej Sekera v Dallase Stars, Erik Černák v Tampe Bay Lightning, Martin Marinčin v Toronte Maple Leafs a Richard Pánik sa bude vo Washingtone Capitals pripravovať spolu s krajanom Martinom Fehérvárym. Dvadsaťročný obranca strávil väčšinu sezóny na farme Hershey Bears v AHL, no zasiahol aj do šiestich duelov profiligy, v ktorých si pripísal jednu asistenciu.

Šancu trénovať s prvým tímom a možno aj na premiéru v NHL dostal Húska, ktorého si Rangers stiahli z farmy v Hartforde. Dvadsaťtriročný brankár odchytal v AHL v tejto sezóne 28 duelov s priemerom 3,03 gólov na zápas a 94,3-percentnou úspešnosťou.

Slovenských fanúšikov potešilo aj vedenie Calgary, ktoré povolalo do prípravného kempu Ružičku. Dvadsaťjedenročný útočník odohral v tejto sezóne v Stocktone Heat v AHL 54 duelov a pripísal si 27 bodov (10+17). Rovnako ako Húsku čaká na svoj premiéru v najlepšej lige sveta.

Naopak, pozvánky do kempu nedostali Peter Cehlárik z Bostonu, Marko Daňo z Columbusu Blue Jackets či Tomáš Jurčo z Edmontonu Oilers.

Vedenie NHL dalo hráčom právo odmietnuť svoju účasť v kempe bez sankcie, môžu to spraviť do pondelkového večera miestneho času. Štart odriekli Mike Green (Edmonton), Travis Hamonic (Calgary), Roman Polák (Dallas), Karl Alzner (Montreal), Steven Kampfer (Boston), Zach Trotman (Pittsburgh) či Sven Bärtschi (Vancouver). "Stále je tu veľká neistota a na základe osobných dôvodov a rodinnej zdravotnej situácii som sa rozhodol nezúčastniť sa na reštarte," citovala Greena agentúra AP. Bez deviatich povolaných hráčov odštartoval spoločnú prípravu Pittsburgh Penguins. Mohli byť sekundárne vystavení osobe testovanej pozitívne na ochorenie COVID-19. Títo hráči sa nemôžu zúčastniť na tréningoch, kým nebudú mať ďalšie testy s negatívnymi výsledkami podľa protokolu NHL. To platí aj pre 43 hráčov, ktorí mali od 8. júna, teda začiatku druhej fázy reštartu súťaže, pozitívne testy na nový koronavírus. Všetci nakazení hráči sú v domácej karanténe. NHL nezverejňuje mená hráčov s pozitívnymi testami a ani za aké tímy hrajú.

Kluby mohli napísať na súpisky do kempov maximálne 30 korčuliarov a neobmedzený počet brankárov. Do centralizovaného dejiska play off potom môže odletieť maximálne 31 hráčov (aj s brankármi) a celkovo 52 ľudí vrátane členov manažmentu.

Ligu pre šíriaci sa koronavírus stopli 12. marca, po postupnom uvoľnení opatrení mohli hráči od 8. júna dobrovoľne trénovať na ľade v malých skupinách v tréningových zariadeniach svojich tímov. V pondelok už odštartovala spoločná príprava. Prerušená základná časť sa nebude dohrávať a ročník bude pokračovať vyraďovacou časťou iba za účasti 24 najlepších tímov. Kluby z Východnej konferencie odohrajú svoje stretnutia v torontskej Scotiabank Arene, tímy zo Západnej konferencie sa zídu v Rogers Place v Edmontone. Štyri najlepšie tímy z každej konferencie majú účasť v 1. kole play off istú. Aby pred vyraďovačkou absolvovali okrem prípravných aj ostré zápasy, odohrajú medzi sebou miniturnaj o čo najlepšie nasadenie v play off.

Zostávajúcich osem mužstiev v každej konferencii sa o miestenku v 1. kole vyraďovačky pobije v predkole (kvalifikácii play off), série sa budú hrať na tri víťazné zápasy. Od 2. kola sa bude hrať klasicky na štyri víťazstvá, najneskorší termín siedmeho zápasu finále Stanleyho pohára je 4. októbra.

Slováci v prípravných kempoch:

Boston Bruins: Zdeno Chára (o), Jaroslav Halák (b)

Calgary Flames: Adam Ružička (ú)

Dallas Stars: Andrej Sekera (o)

Montreal Canadiens: Tomáš Tatar (ú)

New York Rangers: Adam Húska (b)

Tampa Bay Lightning: Erik Černák (o)

Toronto Maple Leafs: Martin Marinčin (o)

Washington Capitals: Richard Pánik (ú), Martin Fehérváry (o)

Dvojice predkola play off:

Východná konferencia

Pittsburgh (5) - Montreal (12)

Carolina (6) - NY Rangers (11)

NY Islanders (7) - Florida (10)

Toronto (8) - Columbus (9)

Západná konferencia

Edmonton (5) - Chicago (12)

Nashville (6)- Arizona (11)

Vancouver (7) - Minnesota (10)

Calgary (8) - Winnipeg (9)

Miniturnaj o nasadenie do 1. kola play off

Východná konferencia

Boston, Tampa, Washington, Philadelphia

Západná konferencia

St. Louis, Colorado, Vegas, Dallas

Kľúčové termíny:

13. júla - štart 3. fázy, otvorenie tréningových kempov

26. júla - tímy cestujú do tzv. hub cities

28.-30. júla - prípravné zápasy

1. augusta - opätovné spustenie sezóny, štart predkola play off

10. augusta* - druhá časť draftovej lotérie

11. augusta - štart 1. kola play off

25. augusta* - štart 2. kola play off

8. septembra* - štart finále konferencií

22. septembra* - štart finále Stanleyho pohára

4. októbra* - najneskorší termín siedmeho zápasu finále Stanleyho pohára

9.-10. októbra* - vstupný draft

po 9. októbri, resp. sedem dní po konci finále Stanleyho pohára - otvorenie trhu s voľnými hráčmi

17. novembra* - otvorenie prípravných kempov pred novou sezónou (14 dní)

1. decembra* - štart základnej časti sezóny 2020/2021

pozn.: *-predbežný dátum