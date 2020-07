Dcéra Karla Gotta († 80) Dominika je na mizine: Jej slová naháňajú hrôzu

Nemá to ľahké. Najstaršia dcéra zosnulého speváka Karla Gotta († 80) Dominika Gottová (46) sa najnovšie podelila o trápenie, ktoré momentálne prežíva. Utrápená blondínka prezradila, že sa dostala do veľkých finančných ťažkostí, ktoré v tejto chvíli ohrozujú aj jej budúcnosť.

Hoci je Dominika zamestnaná a dostáva pravidelný príjem, finančným problémom sa nevyhla. To prezradila pre český denník Aha, ktorému porozprávala o svojom trápení. „Momentálne som na tom zle a musím robiť maximum pre to, aby som si vôbec zarobila na nájom, elektrinu, plyn. Tiež na telefón a ďalšie dôležité mesačné potreby,“ priznala úprimne blondínka, pre ktorú je najdôležitejšie to, aby neprišla o strechu nad hlavou.

„Bývanie je pre mňa priorita, takže aj keby som potom mala žiť s tisíckou mesačne (37 eur, pozn. red.), tak to proste musím zvládnuť,“ dodala Gottová, ktorá aktuálne žije v prenajatom byte na pražských Vysočanoch. Kvôli čomu sa však dostala do finančných problémov, nie je známe. Dá sa však hádať, že za to môže jej problémový manžel Timo Tolkki.