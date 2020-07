Neymar sa opäť ukázal v plnej paráde: Obrana súpera bola bezmocná

Vo Francúzsku mohli v nedeľu prvýkrát od vypuknutia pandémie koronavírusu diváci navštíviť futbalový zápas.

Na prípravný duel medzi druholigovým Le Havre a majstrovským Parížom St. Germain umožnili vstup na štadión s kapacitou 25.000 divákov päťtisícke návštevníkov.

Parížsky klub nastúpil od úvodu v najsilnejšej zostave aj s Kylianom Mbappem a Neymarom a svojho súpera nešetril. Zvíťazil 9:0, po polčase 5:0. "Je to skutočné, sme späť," tešil sa ešte pred zápasom Kylian Mbappe. Diváci v normandskom meste si museli pri príchode na štadión zakrývať tvár. V hľadisku mohli rodiny sedieť spoločne, no skupiny boli oddelené.

Neymar sa v zápase prezentoval aj nádhernou sólo akciou, pri ktorej vycvičil celú obranu Le Havre na čele s brankárom. Brazílsky útočník si prebral loptu za stredovým kruhom a pri jeho nájazde na bránku ho nezastavili ani traja obrancovia. GOAL CAM í ¼í¾¥



Let’s see @NeymarJr at his brilliant best once again for fun ⚽️pic.twitter.com/3eCT6BlOgM — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 13, 2020

Francúzska Ligue 1 ako jediná z piatich najsledovanejších súťaží v Európe ukončila sezónu predčasne. V júli sa však ešte bude hrať finále národného i Ligového pohára a PSG nastúpi v oboch zápasoch. V auguste Parížanov čaká štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020, ich súperom na jeden zápas bude v Lisabone Atalanta Bergamo. Správu priniesla AP.