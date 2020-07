Sekundy hrôzy na východnom Slovensku: Vozičkár Jakub vpálil s autom do detskej izby

Len zázrakom sa to neskončilo tragédiou. V sobotu popoludní vodič Jakub (22), ktorý je na invalidnom vozíku, narazil s autom do rodinného domu v obci Kalná Roztoka (okr. Snina).

Podľa jeho slov musel v sekunde strhnúť volant, pretože v zákrute sa v strede cesty objavil tínedžer na babete. Pri náraze vozidlo prebúralo stenu detskej izby, v ktorej sa len niekoľko minút pred nehodou hrala malá Viktória (10).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Majiteľovi domu Miroslavovi (53) v sobotu popoludní suseda oznámila, že do jeho domu narazilo auto. „V tom čase som bol u sestry v záhradke a vnučka s mojou ženou len tesne pred nárazom odišli z domu ku kamarátke,“ povedal. Keď sa vrátil domov, vodič Jakub (22) zo Sniny bol už vonku z auta. V zničenej detskej izbe, v ktorej sa pravidelne hrávala jeho vnučka Viktória (10), našiel rozvalené kamenné i betónové kvádre. „Stále sa tu hrávala. Ak by tu bola pri náraze, určite ju to zasype,“ uvedomuje si s hrôzou Miroslav.

Po náraze stenu provizórne zadebnil za pomoci dobrovoľných hasičov. „Musí to prísť pozrieť statik, celý roh domu je však zničený. Vymeniť budeme musieť celú bočnú stenu,“ zhodnotil Miroslav. Aj keď sa mu mladý vodič za spôsobenú škodu viackrát ospravedlnil, incident ho zarmútil. „Hlavné je, že sa nikomu nič nestalo. Vodiči tu jednoducho jazdia rýchlo. Už trikrát mi autá nabúrali plot pri dome,“ krútil hlavou.

Brzdy nepomohli

Pre Nový Čas sa vyjadril aj šofér Jakub (22), ktorý je odkázaný na invalidný vozík. Podľa jeho slov strhol volant preto, lebo v strede cesty sa v zákrute otáčal 15-ročný mladík na babete. „Nemal tam čo robiť, nemal ani prilbu a bol na plnej čiare. Nečakal som, že tam niekto bude stáť v strede cesty. Strhol som volant, začal brzdiť, ale to som už bol na tráve,“ opísal momenty pred nárazom do bočnej strany domu.

„Ten chlapec ma prosil, aby som povedal, že mi do cesty vbehla srna. Odkázal som mu, nech ide za mojimi rodičmi, ale už neprišiel. Dostať sa z auta mi pomohol cudzí človek,“ doplnil Jakub, ktorý má len odreniny. „Alkohol u vodiča bol vylúčený vykonanou dychovou skúškou. Škoda na vozidle i na rodinnom dome bola predbežne vyčíslená na 20-tisíc eur," informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že vyšetrovanie naďalej prebieha.